"أهل مصر" تعلن التبرع بـ3 مبان لتحويلها إلى مستشفيات عزل

أعلنت هبة السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية، توقيع بروتوكول مع وزارة الصحة، بشأن التبرع بـ 3 مبان تابعة للمؤسسة لتحويلها إلى مستشفيات عزل خلال أزمة كورونا، بطاقة 500 سرير تتكفل المؤسسة بتجهيزها، لافتة إلى أنه سيتم افتتاح أول مبنى بطاقة 200 سرير الأسبوع المقبل.

أن المؤسسة وردت ملابس وقائية إلى 5 مستشفيات بالفيوم، فضلا عن تركيب وحدتي عناية مركزة في مستشفى الفيوم العام وتوريد 3 آخرين في مستشفى المنيا الجامعي، كما وردت ملابس وقائية وأجهزة طبية إلى عدد من المستشفيات في القاهرة وهيئة الإسعاف، لافتة إلى أن المؤسسة تركز على دعم المحافظات.

وأوضحت رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية، أن المؤسسة وردت ملابس وقائية إلى 5 مستشفيات بالفيوم، فضلا عن تركيب وحدتي عناية مركزة في مستشفى الفيوم العام وتوريد 3 آخرين في مستشفى المنيا الجامعي، كما وردت ملابس وقائية وأجهزة طبية إلى عدد من المستشفيات في القاهرة وهيئة الإسعاف، لافتة إلى أن المؤسسة تركز على دعم المحافظات.

وأضافت "السويدي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء أن المؤسسة طرحت أكثر من مبادرة للوقوف إلى جانب الدولة لمواجهة فيروس كورونا، لافتة إلى أنها وفرت مستلزمات طبية لعدد من المستشفيات في محافظات، منها الفيوم والقاهرة.

وأضافت "السويدي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء أن المؤسسة طرحت أكثر من مبادرة للوقوف إلى جانب الدولة لمواجهة فيروس كورونا، لافتة إلى أنها وفرت مستلزمات طبية لعدد من المستشفيات في محافظات، منها الفيوم والقاهرة.

واستطردت: "المؤسسة أطلقت مبادرة "تأمين الجيش الأبيض مسؤوليتنا"، لتأمين الأطباء بالملابس الوقائية، وتعاقدت مع مصانع مصرية للحصول على الملابس والوقائية والكمامات، معربة عن فخرها بأن كافة الملابس الوقائية صناعة مصرية، مشيرة إلى أنه سيتم توفير مستلزمات وقائية مثل "الماسكات" وأغطية الرأس والقفازات للأطباء.

واستطردت: "المؤسسة أطلقت مبادرة "تأمين الجيش الأبيض مسؤوليتنا"، لتأمين الأطباء بالملابس الوقائية، وتعاقدت مع مصانع مصرية للحصول على الملابس والوقائية والكمامات، معربة عن فخرها بأن كافة الملابس الوقائية صناعة مصرية، مشيرة إلى أنه سيتم توفير مستلزمات وقائية مثل "الماسكات" وأغطية الرأس والقفازات للأطباء.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 29 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305 حالات.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم الـ305 متعافيين.





وأضاف، أن الوزارة سجلت 110 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



