Advertisements

"أهل مصر" تعلن التبرع بـ3 مبان لتحويلها إلى مستشفيات عزل

الخميس 09/أبريل/2020 - 05:30 ص
هبة السويدي
هبة السويدي
داليا الحسين
أعلنت هبة السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية، توقيع بروتوكول مع وزارة الصحة، بشأن التبرع بـ 3 مبان تابعة للمؤسسة لتحويلها إلى مستشفيات عزل خلال أزمة كورونا، بطاقة 500 سرير تتكفل المؤسسة بتجهيزها، لافتة إلى أنه سيتم افتتاح أول مبنى بطاقة 200 سرير الأسبوع المقبل.
وأضافت "السويدي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء أن المؤسسة طرحت أكثر من مبادرة للوقوف إلى جانب الدولة لمواجهة فيروس كورونا، لافتة إلى أنها وفرت مستلزمات طبية لعدد من المستشفيات في محافظات، منها الفيوم والقاهرة.

وأوضحت رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية، أن المؤسسة وردت ملابس وقائية إلى 5 مستشفيات بالفيوم، فضلا عن تركيب وحدتي عناية مركزة في مستشفى الفيوم العام وتوريد 3 آخرين في مستشفى المنيا الجامعي، كما وردت ملابس وقائية وأجهزة طبية إلى عدد من المستشفيات في القاهرة وهيئة الإسعاف، لافتة إلى أن المؤسسة تركز على دعم المحافظات.

واستطردت: "المؤسسة أطلقت مبادرة "تأمين الجيش الأبيض مسؤوليتنا"، لتأمين الأطباء بالملابس الوقائية، وتعاقدت مع مصانع مصرية للحصول على الملابس والوقائية والكمامات، معربة عن فخرها بأن كافة الملابس الوقائية صناعة مصرية، مشيرة إلى أنه سيتم توفير مستلزمات وقائية مثل "الماسكات" وأغطية الرأس والقفازات للأطباء.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 29 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305 حالات.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم الـ305 متعافيين.

وأضاف، أن الوزارة سجلت 110 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي سجلته مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم، الأربعاء، هو 1560 حالة من ضمنهم 305 حالات شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و103 حالات وفاة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مستلزمات طبيه مستشفيات العزل لمواجهة كورونا كوفيد بوابة الفجر الملابس الوقائية المصابين بفيروس كورونا الفيروس كورونا ازمه كورونا ألفجر

أخبار تهمك

مصادر تكشف لـ"الفجر" موقف الحكومة من تمديد حظر التجول

منذ حوالي 18 ساعة

دواء آمن 100%.. طبيب مصري يكتشف علاجا لـ فيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

صدمة قوية للأهلي بشأن ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 8 ساعات

محمود الخطيب يتخذ قرارًا تاريخيًا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يحذر المواطنين من كارثة بسبب كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

أخيرا.. ترامب يكشف عن أدوية جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

مفكر: "كورونا" عبارة عن خطأ علمي فلت من يد الباحثين

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. مرتضى منصور يتخذ قرار صارم بشأن استكمال الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يُقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

تفاصيل إصابة ممرض بفيروس كورونا في معهد القلب.. و16 حالة مخالطة

منذ حوالي 15 ساعة

بشرى سارة من وزارة الصحة عن علاج فيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. وزير الإعلام يكشف موعد انتهاء أزمة كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أمريكا تسجل حصيلة وفيات ضخمة لليوم الثاني على التوالي

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة: تسجيل 110 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وإجمالي الوفيات يتجاوز الـ 100

منذ حوالي 10 ساعات

خطر جديد يهدد نصف مليار شخص بعد انتهاء "كورونا"

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

"الصحة": صرف مكافأة تشجيعية للفريق الطبي المشاركة في مواجهة "كورونا"

"الصحة" تكشف الاستعدادات للسيناريو الثالث في مواجهة فيروس كورونا

وزير التعليم العالى: نجهز أماكن عزل بالمستشفيات الجامعية في المحافظات

أول تصريح رسمي حول إجتماع لجنة تسعير المنتجات البترولية

رئيس جامعة طنطا.. مستعدون لمواجهة كورونا وأماكن العزل الطبي تستوعب 5 آلاف شخص

محافظ الفيوم يسلم أجهزة تنفس صناعي ومستلزمات طبية للمستشفيات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:04 م

عاجل.. وزير الإعلام يكشف موعد انتهاء أزمة كورونا

عاجل.. مرتضى منصور يتخذ قرار صارم بشأن استكمال الدوري

02:48 ص

عاجل.. أمريكا تسجل حصيلة وفيات ضخمة لليوم الثاني على التوالي

02:53 ص

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

05:27 م

خطر جديد يهدد نصف مليار شخص بعد انتهاء "كورونا"

05:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر