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شاب مصري بإيطاليا: حصلنا على كمامات جاءت من القاهرة

الخميس 09/أبريل/2020 - 12:22 ص
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
أعلن محمد أحمد عثمان، شاب مصري يعيش في إيطاليا، أنه قرر مساعدة كبار السن من الشعب الإيطالي بسبب الحظر المفروض على المدن بشكل كامل للسيطرة على انتشار وباء فيروس كورونا، موضحًا أنه حاول مساعدتهم، وتوزيع الطعام مجانًا.

وأضاف "عثمان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج التاسعة، والمذاع عبر فضائية القناة الأولى، أن هناك حظرًا وإغلاق لـ11 مدينة في إيطاليا، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى والسلطات المصرية على ما بذلوه من إجراءات لمواجهة كورونا.

وأضاف الشاب المصري، أنه يقوم بتوزيع الطعام لكبار السن من الإيطاليين وأي شخص في إيطاليا إلى منزله، مشيرًا إلى أنه حُرر ضده حوالي 3 محاضر من الشرطة الإيطالية بسبب كسره لحظر التجوال، قائلا: "بعدها راقبوني عشان يشوفوني بعمل إيه".

ولفت إلى، أنه حصل على كمامات مصرية جاءت من مصر، من خلال بلدية المحافظة التى يعيش فيها وهي من ضمن المساعدات التى جاءت من مصر، قائلا: "المساعدات التى جات من مصر راحت للكل مصري وإيطالي مسيحي ومسلم ويهودي".


وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 29 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305 حالات حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم الـ 305 متعافيين.

وأضاف أنه تم تسجيل 110 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، هو 1560 حالة من ضمنهم 305 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و103 حالات وفاة.


وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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