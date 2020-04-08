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طارق سليمان يكشف سر التعاقد مع محمد الشناوي

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 11:31 م
الشناوي
الشناوي
محمد جمال
كشف طارق سليمان مدرب حراس مرمي النادي الأهلي السابق، عن السبب الذى جعله يقوم بترشيح محمد الشناوي للتعاقد معه من صفوف بتروجت.

وقال طارق سليمان، مدرب حراس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقا، إنه رشح محمد الشناوي وعلي لطفي من أجل ضمهم الى صفوف النادي الأهلي.

وأكد طارق سليمان في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "أصريت على التعاقد مع محمد الشناوي لانه حصل على خبرات كبيرة خارج الأهلي لذلك فضلت التعاقد معه"

وتابع: "لم اتعاقد مع الشناوي من أجل أن يجلس احتياطيا ولكن من أجل أن ينافس إكرامي، فأصريت على التعاقد معه بسبب خبراته الفنية وقوته الجسمانية"

وأتم: "الدليل على كلامي أن محمد الشناوي، لعب بعد التعاقد مع الأهلي ثم جلس على الدكة بعدما واجه سوء توفيق، ثم عاد للمشاركة من جديد في ظل تألقه بالتدريبات ومنافسته مع إكرامي"

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