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قبل إتاحته للمواطنين.. 5 معلومات عن تطبيق "صحة مصر"

الخميس 09/أبريل/2020 - 01:16 ص
أرشيفية
أرشيفية
زينب وهبه
لكي تكون المعلومة موثقة ومن مصدر رسمي موثق وحتى لا يكون هناك لغطًا وتكثر الشائعات حول أعداد المصابين بفيروس كورونا إلى جانب الشائعات حول العلاج منها، أطلقت وزارة الصحة والسكان تطبيق على الهاتف تحت اسم "صحة مصر"، حسب ما صرح أيسم صلاح مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات سيكون غدا على متجر جوجل (Google Play store) وخلال 3 أيام سيكون موجودًا عبر متجر آبل (Apple store).

وترصد لكم بوابة الفجر في السطور التالية أبرز 5 معلومات عن تطبيق "صحة مصر".
1- يتضمن كل المعلومات الموثقة الرسمية حول: كيف تتعامل مع الكورونا؟ وكيف تطبق العزل المنزلي؟ وكيف تعمل على وقاية نفسك وتحافظ على نفسك وأسرتك؟ وكيف تتبع التعليمات إذا صادفت شخصًا مخالطًا لحالة إيجابية؟ أي يقدم التوعية بخصوص كورونا وكيفية التعامل معها، وكيف تطهر وتعقم بيتك؟.

2- في قسم المقالات في تطبيق "صحة مصر" يحتوي على أخبار تضم البيان الرسمي لوزارة الصحة والسكان وأخبار كورونا حول العالم.

3- يتيح التطبيق للمواطن أن يكون لديه مصدر أخبار موثق معتمد أو المرجع الأول لكي يحارب به "البلاك ماركت" أو السوق السوداء للأخبار الكاذبة التي تطلق عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهذه هي الوظيفة الأولى للتطبيق.

4- الوظيفة الثانية، أنه يحتوي على 50 سؤال وإجابة بشأن الفيروس وطرق انتثاله، وأكد أيسم صلاح مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات أن رقم الكول سنتر 105 أو 15335 خلال الأيام السابقة كان يتلقى مكالمات تصل لـ40 ألف مكالمة، قامت الوزارة بتجميع كل الأسئلة والتركيز على ما هو أكثر تداولًا ووضعت هذه الأسئلة في التطبيق هي وإجابتها بحيث يسهل على المواطن الوصول لإجابة أي سؤال يدور في عقله.

5- يوجد بالتطبيق أداة أو آلية تسمى إبلاغ إذا قام المواطن بالضغط عليها توجه له سؤالًا: هل تريد أن تقيم حالتك أم حالة شخص آخر فإذا اخترت حالتك تبتدي هذه الخاصية تسألك عدة أسئلة ومن خلال إجابتك على هذه الأسئلة هي التي تحدد طبيعة حالتك، بعد القيام بالإجابة على الأسئلة يكون هناك اختيار من 3 إختيارات: إما يخبرك "نحن أخذنا البلاغ منك وسنتواصل معك من رقم موبايلك الذي سجلته على التطبيق وبرجاء إتباع إجرءات العزل المنزلي إلى أن نتواصل معك"، وعند الإبلاغ عن حالة يظهر في غرفة العمليات بالوزارة حيث يقوم الأطباء بتقييم البيانات التي دخلت والأسئلة وإجابتها، وإذا كانت الحالة تحتاج تحليل يتصلون بالمواطن على هاتفه ويطرحون عليه أسئلة للتأكيد وبعد ذلك يرسلوا له سيارة إسعاف وهذا هو الاختيار الأول.

الاختيار الثاني، يقوم التطبيق بالرد عليك أن هذه البيانات التي أدخلتها لا تتطلب إجراء تحليل لك، وإنما تحتاج إلى العزل في البيت في غرفة منفصلة لمدة 14 يومًا، ويقوم التطبيق بإرشادك إلى الضغط على لينك معين لكي تقوم بتحميل تعليمات العزل المنزلي التي ستطبقها خلال الـ14 يومًا.

والاختيار الثالث، يخبرك أن الأعراض التي تمر بها ليس لها علاقة بكورونا ويطمأنك، ولكن اضغط على لينك كذا لكي تقوم بتحميل تعليمات الوقاية وكيف تحمي نفسك وأسرتك من العدوى بفيروس كورونا.

وأكد أيسم صلاح، أنه آليات عمل تطبيق "صحة مصر" سهلة وبسيطة، يستطيع المواطن من خلالها بسهولة يُقيِّم حالته ويطمئن على نفسه وأسرته، وبهذه الطريقة لا يحتاج أن يكلم "الكول سنتر"، ولكن يتواصل عن طريق التطبيق ويحصل على كل المعلومات والإجابات الكافية من تطبيق " صحة مصر".

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