الأمم المتحدة ترحب بقرار التحالف العربي حول وقف إطلاق النار في اليمن





أعلن مبعوث منظمة الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، مساء اليوم الأربعاء، أنه يرحب بقرار التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية حول وقف إطلاق النار في اليمن بشكل كامل لمدة إسبوعين، وذلك للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".





وقال جريفيث: إنني "أعرب عن امتناني للتحالف العربي بقيادة السعودية على إدراكهما لدقة الموقف في اليمن وتصرفهما على هذا الأساس"، داعياً جميع الأطراف إلى "الاستفادة الآن من هذه الفرصة والوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية بأقصى سرعة لإحراز تقدم نحو سلام شامل ومستدام".





هذا وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، في وقت سابق من اليوم، وقفاً شاملاً لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين قابلة للتمديد، وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا.





وقال المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي : إن "قيادة القوات المشتركة للتحالف وبناءً على تأييدها السابق ودعم قرارات الحكومة اليمنية في قبولها لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس لوقف إطلاق النار في اليمن؛ لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا، قررت وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين".





وأضاف المالكي: أن القرار جاء بعد دعوة مارتن جريفيث، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد، واتخاذ خطوات عملية لبناء الثقة بين الطرفين في الجانب الإنساني والاقتصادي.





وأكد على أن القرار يؤكد رغبة التحالف العربي بقيادة السعودية في تهيئة الظروف المناسبة لعقد وإنجاح جهد المبعوث الأممي لليمن والتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق والعمل على مواجهة جائحة كورونا ومنع انتشار الوباء.





وأشار إلى أن التحالف العربي يريد تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين وفريق عسكري من التحالف تحت إشراف المبعوث الأممي، لبحث مقترحاته بشأن خطوات وآليات تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل دائم في اليمن.





وذكر أن "التحالف يهدف من وقف إطلاق النار إلى إيجاد خطوات بناء الثقة الإنسانية والاقتصادية، واستئناف العملية السياسية بين الأطراف اليمنية للوصول إلى مشاورات بين الأشقاء اليمنيين للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن".