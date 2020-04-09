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أحمد فهمي: بحب الكورة جدًا ..ولعبت في الزمالك وأنا صغير

الخميس 09/أبريل/2020 - 12:19 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

حل الفنان أحمد فهمي الليلة مع الإعلامي إبراهيم فايق، وذلك على قناة On Time sport، في برنامج "جمهور التالتة".


وأشار أحمد فهمي أنه يحب كرة القدم منذ الصغر، معبراً عن ذلك قائلاً"أنا كنت لاعب كرة وأنا صغير وكان عندي ٨ أو ٩ سنين، ولعبت في الأهلي، وبعدين روحت لعبت في الزمالك ٣ سنين، بس أنا أهلاوي جدا، وأهلي كلهم أهلاويين".

يذكر أن احمد فهمي يشارك في السباق الرمضاني القادم بمسلسل "رجالة البيت" الذي تدور أحداثه فى حلقات منفصلة متصلة تناسب طبيعة الأعمال الكوميدية، ويشاركه في البطولة أكرم حسنى، ويزو، مع ظهور العديد من الفنانين كضيوف شرف جار الاستقرار على أسمائهم حيث سيكون اختيارهم على حسب وجود مواقف كوميدية تناسبهم.

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