أحمد فهمي: بحب الكورة جدًا ..ولعبت في الزمالك وأنا صغير

Advertisements



حل الفنان أحمد فهمي الليلة مع الإعلامي إبراهيم فايق، وذلك على قناة On Time sport، في برنامج "جمهور التالتة".





وأشار أحمد فهمي أنه يحب كرة القدم منذ الصغر، معبراً عن ذلك قائلاً"أنا كنت لاعب كرة وأنا صغير وكان عندي ٨ أو ٩ سنين، ولعبت في الأهلي، وبعدين روحت لعبت في الزمالك ٣ سنين، بس أنا أهلاوي جدا، وأهلي كلهم أهلاويين".



يذكر أن احمد فهمي يشارك في السباق الرمضاني القادم بمسلسل "رجالة البيت" الذي تدور أحداثه فى حلقات منفصلة متصلة تناسب طبيعة الأعمال الكوميدية، ويشاركه في البطولة أكرم حسنى، ويزو، مع ظهور العديد من الفنانين كضيوف شرف جار الاستقرار على أسمائهم حيث سيكون اختيارهم على حسب وجود مواقف كوميدية تناسبهم.