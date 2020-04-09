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محمد منير يعرب عن فخره بالحكومة المصرية في مواجه فيروس كورونا

الخميس 09/أبريل/2020 - 12:33 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
عبر الكينج محمد منير، عن شعوره بالفخر والأمان لتعامل الحكومة المصرية مع أزمة فيروس كورونا بشكل منظم وواعى، وطالب من جمهوره ضرورة الالتزام بطلبات الحكومة، من خلال نشر تغريدة على حسابه الشخصي بـ موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وقال المطرب محمد منير:" أشعر بالفخر والامان من حكومة بلادي فهي تتعامل مع ازمة كورونا بشكل متحضر ومنظم وواعي واطلب من جمهوري الحبيب الالتزام بكل طلبات الحكومة وانا علي ثقة اننا سوف نعبر هذه الازمة بعون الله".

ووجه الكينج محمد منير، الشكر إلى جيش مصر الأبيض من الأطباء والممرضين والطواقم الطبية التي تحارب من أجل منع تفشى فيروس كورونا، حيث استعان بصور الأطباء والطواقم الطبية يرتدون القناعات والكمامات من الحجر الصحي، خلال فيديو لأغنية " ياما مويلى الهوا" الذى نشره عبر حسابه بموقع تويتر، موجها شكره للأطباء، حيث علق قائلًا:" جيش #مصر الأبيض.. شكرًا".

وجاءت كلمات الأغنية:"يا مصر وأنتى الحقيقة … وأنتي اغترابي وشقايا.. أنتي الجراح الرهيبة … وأنتى اللى عندك دوايا.. علمنى حبك عبارة … سهلة وبسيطة وعفية..شرط المحبة الجسارة … شرع القلوب الوفية".

يشار أن الكينج محمد منير أحيا آخر حفلا غنائيا له في محافظة أسوان وتحديدا في "النوبة"، تحت اسم "سر الكينج"، وقام منير بغناء العديد من الأغاني المحببة لجمهوره خلال الحفل، منها "الحياة للحياة، سحر المغنى، هوّن يا ليل، عالم واحد" مع عادل الطويل، كما غنى "شتا، نعناع الجنينة، شمندورة، النيل"، وتفاعل الجمهور مع الحفل، خاصة أن محمد منير يتمتع بشعبية كبيرة هناك، وطالب الجمهور الكينج أثناء الحفل بمزيد من الحفلات اللايف.
محمد منير يعرب عن فخره بالحكومة المصرية في مواجه فيروس كورونا
محمد منير يعرب عن فخره بالحكومة المصرية في مواجه فيروس كورونا

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