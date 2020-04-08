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"التعليم" تعلن إتاحة الكتاب المفتوح واختبارات الجامعات عن بعد

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 11:43 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
أعلن وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم الجامعي الدكتور عبدالرحمن الخريف، أنه لن تكون هناك اختبارات حضورية داخل الجامعات، بل ستكون عن بعد، ولذلك تُرك الأمر لأعضاء هيئة التدريس لاختيار الطريقة المثلى من خلال مجالس الكليات، وقد يكون منها على سبيل المثال طريقة "الكتاب المفتوح".

وأوضح أن لجنة الإشراف على التعليم عن بعد ناقشت آلية وضع الاختبارات ونظرًا لتباين المناهج تُرك هذا الأمر للجامعات، ويمكن أن تكون الاختبارات مركزية في المقررات العامة أو المقررات داخل الكليات والأقسام المتخصصة، بحيث ينسِق أعضاء هيئة التدريس فيما بينهم.

​الكتاب المفتوح.. نظام عالمي يقيس قدرات الطالب

يعد نظام امتحان الكتاب المفتوح open book نوعًا من أنواع التقويم ويطبق في كثير من الدول المتقدمة بالمرحلة الجامعية ويحتاج إلى طالب مستوعب للمادة وقادر على الوصول لأصل المعلومة والبناء عليها حتى يستطيع الإجابة فى الامتحان. ويعتمد هذا النوع من التقويم على الأسئلة الاستنتاجية غير المباشرة لكن نظام امتحان الكتاب المفتوح قد يتحول إلى وسيلة غش مقننة إذا لم يتمكن أستاذ المادة من وضع أسئلة تعتمد على الاستناج أو الفهم والتذكر.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن نظام الكتاب المفتوح في عدد من الجامعات العالمية:

  • يحتاج إلى طالب فاهم ومستوعب للمادة وقادر على الوصول لأصل المعلومة والبناء عليها حتى يستطيع الإجابة فى الامتحان.

  • يعتمد هذا النوع من التقويم على الأسئلة الاستنتاجية غير المباشرة.

  • أسئلة الامتحان تقيس مستوى الطالب وقدرته على التحصيل والتحليل وليس الحفظ والتلقين.

  • تشمل أسئلة الامتحان جميع أجزاء المنهج، وتتطلب الكثير من التركيز وسرعة البديهة للاستنتاج والتحليل.

  • يتطلب تدريبات مكثفة لواضعى الأسئلة لأن الأسئلة في نظام الكتاب المفتوح لا تتطلب نقل فقرات بعينها من الكتاب ولكن تعتمد بالأساس على الاستنتاج.

  • الطالب في نظام امتحان الكتاب المفتوح لا يستطيع الإجابة النموذجية ومن ثم يقضي على الحفظ والتلقين.

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