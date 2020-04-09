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أسعار الذهب اليوم الخميس 9-4-2020.. واستقرار في سعر المعدن الأصفر

الخميس 09/أبريل/2020 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
أسعار الذهب في مصر

استقرت أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم الخميس، إلى أن التوقعات تشير لتراجع سعر المعدن الأصفر خلال التعاملات مع تراجع الطلب على الملاذات الأمنة بسبب عودة التفاؤل حول انحصار فيروس كورونا بعد انخفاض الحالات المصابة، وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:


شعبة الذهب:

كشف وصفي أمين، رئيس شعبة الذهب، عن إن المجوهرات ليس سلعة ضرورية لكي يقوم المواطن بشرائها في ظل انتشار فيروس كورونا، ولذلك قامت الشعبة طواعية، بإغلاق المحلات دون أن يطلب أحد منها ذلك.

وأوضح رئيس الشعبة، أن شراء الذهب خلال الفترة الحالية ليس ضرورة للمستهلك، ولذلك ليس هناك ضرورة لزيادة الزحام من خلال الموظفين في محلات الذهب خاصة مع تراجع المبيعات بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة مع ارتفاع أسعار الذهب.



أسعار الذهب في الصاغة

جرام الذهب عيار 24 سعر 817.25 جنيهًا

جرام الذهب عيار 21 سعر 715  جنيهًا

جرام الذهب عيار 18 سعر 612.75 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب 5,720 جنيهًا


أسعار الذهب اليوم 

سجل الذهب عيار 18 سعر 612.75 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 715 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر  817.25 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,720  جنيه.


أسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

814 إلى 818

عيار 22 

746 إلى 750

عيار 21

712 إلى 716

عيار 18

610 إلى 614

عيار 14

475 إلى 477

عيار 12

407 إلى 409

الاونصة

25.307 إلى 25.449

الجنيه الذهب

5,696 إلى 5,728

الكيلو

813.714 إلى 818.286

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 817.25 جنيه      

 52.96 $

سعر الذهب عيار 22

 749 جنيه

 48.55 $

اسعار الذهب عيار 21

715 جنيه           

46.34 $

اسعار الذهب عيار 18

612.75 جنيه

39.72 $

سعر الذهب عيار 14

476.75  جنيه

30.89 $

سعر الذهب عيار 12

 408.5 جنيه

26.48 $

سعر الذهب عيار 9

306.5 جنيه

19.86 $

اسعار أوقية الذهب

25,439 جنيه

1,647 $

اسعار جنيه الذهب

5,720 جنيه

370.72 $

اسعار كيلو الذهب

817,250 جنيه

52,958 $


أسعار الذهب عالميًا:

ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو  بنحو 0.04 بالمائة ليصل إلى مستوى 1684.30 دولار للأوقية.

وصعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.1 بالمائة إلى 1649.89 دولار للأوقية.

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