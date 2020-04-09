أسعار الذهب اليوم الخميس 9-4-2020.. واستقرار في سعر المعدن الأصفر

أسعار الذهب في مصر





استقرت أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم الخميس، إلى أن التوقعات تشير لتراجع سعر المعدن الأصفر خلال التعاملات مع تراجع الطلب على الملاذات الأمنة بسبب عودة التفاؤل حول انحصار فيروس كورونا بعد انخفاض الحالات المصابة، وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:









شعبة الذهب:





كشف وصفي أمين، رئيس شعبة الذهب، عن إن المجوهرات ليس سلعة ضرورية لكي يقوم المواطن بشرائها في ظل انتشار فيروس كورونا، ولذلك قامت الشعبة طواعية، بإغلاق المحلات دون أن يطلب أحد منها ذلك.





وأوضح رئيس الشعبة، أن شراء الذهب خلال الفترة الحالية ليس ضرورة للمستهلك، ولذلك ليس هناك ضرورة لزيادة الزحام من خلال الموظفين في محلات الذهب خاصة مع تراجع المبيعات بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة مع ارتفاع أسعار الذهب.













أسعار الذهب في الصاغة





جرام الذهب عيار 24 سعر 817.25 جنيهًا





جرام الذهب عيار 21 سعر 715 جنيهًا





جرام الذهب عيار 18 سعر 612.75 جنيهًا





سعر الجنيه الذهب 5,720 جنيهًا









أسعار الذهب اليوم





سجل الذهب عيار 18 سعر 612.75 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 715 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 817.25 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,720 جنيه.









أسعار الذهب الأن





متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 814 إلى 818 عيار 22 746 إلى 750 عيار 21 712 إلى 716 عيار 18 610 إلى 614 عيار 14 475 إلى 477 عيار 12 407 إلى 409 الاونصة 25.307 إلى 25.449 الجنيه الذهب 5,696 إلى 5,728 الكيلو 813.714 إلى 818.286 متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 817.25 جنيه 52.96 $ سعر الذهب عيار 22 749 جنيه 48.55 $ اسعار الذهب عيار 21 715 جنيه 46.34 $ اسعار الذهب عيار 18 612.75 جنيه 39.72 $ سعر الذهب عيار 14 476.75 جنيه 30.89 $ سعر الذهب عيار 12 408.5 جنيه 26.48 $ سعر الذهب عيار 9 306.5 جنيه 19.86 $ اسعار أوقية الذهب 25,439 جنيه 1,647 $ اسعار جنيه الذهب 5,720 جنيه 370.72 $ اسعار كيلو الذهب 817,250 جنيه 52,958 $







أسعار الذهب عالميًا:



