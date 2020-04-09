ناريمان تغازل جمهورها برفقة زوجها رامي جمال عبر "إنستجرام"

نشرت الفنانة ناريمان صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت "ناريمان" في هذه الصورة برفقة زوجها الفنان رامي جمال، ولم تعلق على هذه الصورة سوى ببعض الايموشنات فقط.وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: ربنا يحميكم يخليكم لبعض يارب طول العمر بموت فيكم".يذكر أن "ناريمان" اعتزلت الغناء بعد زواجها من المطرب رامي جمال ومؤخرًا عادت بعد غياب دام ست سنوات بديو غنائي مع زوجها في أغنية "مش ملاحظ حاجة" وحققت نجاحًا كبيرًا بإعجاب الجمهور.