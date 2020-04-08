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خالد بن سلمان يؤكد دعم المملكة دعوات الأمم المتحدة لخفض التصعيد باليمن

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 11:51 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
أكد نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، دعم المملكة دعوات الأمم المتحدة لخفض التصعيد وإجراءات إعادة بناء الثقة واستئناف المحادثات السياسية بين الأطراف اليمنية.

وأضاف خالد بن سلمان في تغريدة على "تويتر" "بناء على دور المملكة الرائد، وسعيها الدائم للسلام، ومسؤوليتها لتحقيق الاستقرار في المنطقة في هذه الظروف الصعبة، أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف لدعم الشرعية في اليمن عن مبادرة شاملة مبادرة لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

وتابع قائلا: "نأمل أن يشكل وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مناخا أكثر فاعلية لتهدئة التوترات، والعمل نحو حل سياسي مستدام، وتركيز كافة الجهود على صحة وسلامة الشعب اليمني".

وشدد على أن المملكة "لا ولن تفرط في أمنها، مبينا أن الأوان قد آن ليعي الحوثيون أن تفويت هذه الفرصة هي خذلان لمصالح أبناء اليمن".

وأوضح أن عدم استجابة الحوثيين اليوم للدعوات للتعامل بجدية مع خطر جائحة كورونا يعرض أبناء اليمن كافة لمزيد من المعاناة وسيتحمل هو وزرها، مؤكدا أن الشعب اليمني العربي الأبي ليس تابعا لأحد وهذه فرصة لجماعة أنصار الله لإظهار أنهم ليسوا اداة في يد إيران.

وأفاد نائب وزير الدفاع بأن اليمن اليوم معرض لمزيد من المعاناة في حال انتشار جائحة كورونا.

وأعلن خالد بن سلمان أن المملكة ستساهم بـ500 مليون دولار لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة لليمن في عام 2020، و25 مليون دولار إضافية لمكافحة انتشار جائحة كورونا.

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دعوات خفض خالد بن سلمان اليمن التصعبيد الأمم المتحدة

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