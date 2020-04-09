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أسعار الدولار اليوم الخميس 9-4-2020.. والعملة الأمريكية تخالف التوجه العالمي

الخميس 09/أبريل/2020 - 12:05 ص
سعر الدولار
سعر الدولار
الفجر الاقتصادي
أسعار الدولار اليوم

خالفت أسعار الدولار في مصر التوجه العالمي للعملة الأمريكية، ليستقر سعر الدولار خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس، مع ترقب حدوث تغيرات في سعر العملة المحلية بعد إعلان البنك المركزي تراجع الاحتياطي النقدي، وتتابع بوابة الفجر أسعار الدولار لحظة بلحظة.


توقعات أسعار الدولار:

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن الاقتصاد العالمي قد يؤدي لانخفاض معدلات النمو، لافتا إلى أنه من الوارد انخفاض أسعار الدولار أمام الجنيه، مؤكدًا على وجود سيولة في البنوك ونطالبهم بتوظيفها.

وأشار إلى أن  البورصات الخارجية وأسعار العملات في العالم تدهورت وعملة مصر"الجنيه المصري" متماسكة لأن وضع مصر قوي، مؤكدًا أن وضعنا الاقتصادي أقوى من قبل 2011 وهناك احتياطات دولية لم تحدث في تاريخ مصر.

أسعار الدولار اليوم في البنوك:

البنك

سعر شراء الدولار

سعر بيع الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي

15.691

15.8181

سعر الدولار في البنك الأهلي

15.68

15.78

سعر الدولار في بنك مصر

15.68

15.78

سعر الدولار في بنك القاهرة

15.68

15.78

سعر الدولار في بنك قناة السويس

15.70

15.80

سعر الدولار في العربي الأفريقي

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك بلوم

15.70

15.80

سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي

15.71

15.80

سعر الدولار في بنك SAIB

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك مصر إيران

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك HSBC

15.70

15.80

سعر الدولار في المصرف العربي

15.70

15.80

سعر الدولار في الكويت الوطني

15.72

15.82

سعر الدولار في بنك عودة

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك المشرق

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

15.70

15.80

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي

15.70

15.80

سعر الدولار في المصرف المتحد

15.70

15.80

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

15.70

15.80

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

15.70

15.80


أسعار الدولار عالميًا:

ارتفعت العملة الخضراء مقابل اليورو بنسبة 0.4 بالمائة إلى مستوى 1.0851 دولار، كما ارتفعت أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.1 بالمائة لتصل إلى 108.88 ين.

وصعد الدولار الأمريكي أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 1.2378 دولار، في حين شهد زيادة مقابل العملة السويسرية بنسبة 0.3 بالمائة ليصل إلى مستوى 0.9722 فرنك.

 
وارتفع المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.3 بالمائة إلى مستوى 100.197.

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