استشاري: العالم على بعد خطوات من التوصل لعلاج لفيروس كورونا

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري أمراض الجلدية، إن هناك علماءً أكدوا أن فيروس كورونا سينتهي مع ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدًا أن هذا اتجاه علمي وليس تكهنات.





وأضاف "الناظر"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن العالم على بعد خطوات من التوصل لعلاج لفيروس كورونا.



وشدد استشاري الأمراض الجلدية، على ضرورة التعرض للشمس، موضحا أن جسم الإنسان يحصل على فيتامين "د" عندما يتعرض لأشعة الشمس، كما أن فيتامين "د" مهمًا للجلد ويساهم فى مقاومة فيروس كورونا كما أنه مهمًا أيضًا للجهاز المناعي وللعظام.





وأوضح أن فيروس كورونا ينتقل عن طريق اللمس وفقًا للأبحاث التى أجريت عليه، لافتا إلى أن هناك احتمالية لانتقال فيروس كورونا عن طريق الهواء في المسافات القريبة، مشيرا إلى أنه لا داعي لاستخدام الكحول والكلور أثناء التواجد في المنازل، حيث إن كثرة استخدامهما يسببان التهابًا في الجلد ومشاكل في الجهاز التنفسي.