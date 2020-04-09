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استشاري: العالم على بعد خطوات من التوصل لعلاج لفيروس كورونا
الخميس 09/أبريل/2020 - 02:21 ص
داليا الحسين
قال الدكتور هاني الناظر، استشاري أمراض الجلدية، إن هناك علماءً أكدوا أن فيروس كورونا سينتهي مع ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدًا أن هذا اتجاه علمي وليس تكهنات.
وأضاف "الناظر"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن العالم على بعد خطوات من التوصل لعلاج لفيروس كورونا.
وشدد استشاري الأمراض الجلدية، على ضرورة التعرض للشمس، موضحا أن جسم الإنسان يحصل على فيتامين "د" عندما يتعرض لأشعة الشمس، كما أن فيتامين "د" مهمًا للجلد ويساهم فى مقاومة فيروس كورونا كما أنه مهمًا أيضًا للجهاز المناعي وللعظام.
وأوضح أن فيروس كورونا ينتقل عن طريق اللمس وفقًا للأبحاث التى أجريت عليه، لافتا إلى أن هناك احتمالية لانتقال فيروس كورونا عن طريق الهواء في المسافات القريبة، مشيرا إلى أنه لا داعي لاستخدام الكحول والكلور أثناء التواجد في المنازل، حيث إن كثرة استخدامهما يسببان التهابًا في الجلد ومشاكل في الجهاز التنفسي.
وأكد الناظر أن الحالات التي يستخدم فيها الكلور هي استخدامه في تعقيم التواليت وأرضية الحمام والأحذية عند دخول المنزل، بقطعة من القطن ومسح كعب الحذاء، منوهًا بأن الطريقة المثالية لغسل اليدين بالماء والصابون، وهي غسلهما من الخارج ثم الأصابع وما بينهما ثم فركهما جيدا لمدة 20 ثانية.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 29 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305 حالات.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم الـ305 متعافيين.
وأضاف، أن الوزارة سجلت 110 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي سجلته مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم، الأربعاء، هو 1560 حالة من ضمنهم 305 حالات شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و103 حالات وفاة.
وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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