"الإبراشى": الإنتاج ومواجهة الوباء معا شعار الدولة في ظل الجائحة

قال الإعلامى وائل الإبراشى، إن الدولة المصرية تبذل مجهودًا جبارًا فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، "كوفيد19"، وترفع شعار الإنتاج مستمر في ظل مواجهة الوباء، مضيفًا: "الإنتاج ومواجهة الوباء معًا شعار الدولة في ظل الجائحة".





وحذر "الإبراشى"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، من الإستهانة في التعامل مع الأزمة التي تشهدها مصر ودول العالم بخصوص جائحة كورونا، مضيفا: "الإستهانة ضيعت دول كثيرة وكبرى".





ولفت، إلى أن الدولة المصرية استعدت، لكافة السيناريوهات في مواجهة فيروس كورونا، لافتًا إلى تجهيز المدن الجامعية ونزل الشباب لاستقبال الحالات التي تحتاج إلى عزل رغم عدم الحاجة إلى ذلك أكبر دليل على بعد الرؤية المصرية وتعاملها العملي والعلمي مع أزمة كورونا.





وشدد مقدم البرنامج، على أن قيمة وقامة مصر يجعل منها دولة تساعد الآخرين، وظهر ذلك جليًا في المساعدات التي وجهتها مصر لبعض الدول التي تعاني من تفشى فيروس كورونا بها.

