Advertisements

"الإبراشى": الإنتاج ومواجهة الوباء معا شعار الدولة في ظل الجائحة

الخميس 09/أبريل/2020 - 01:35 ص
وائل الإبراشي
وائل الإبراشي
كـسـاب أحـمـد
قال الإعلامى وائل الإبراشى، إن الدولة المصرية تبذل مجهودًا جبارًا فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، "كوفيد19"، وترفع شعار الإنتاج مستمر في ظل مواجهة الوباء، مضيفًا: "الإنتاج ومواجهة الوباء معًا شعار الدولة في ظل الجائحة".

وحذر "الإبراشى"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، من الإستهانة في التعامل مع الأزمة التي تشهدها مصر ودول العالم بخصوص جائحة كورونا، مضيفا: "الإستهانة ضيعت دول كثيرة وكبرى".

ولفت، إلى أن الدولة المصرية استعدت، لكافة السيناريوهات في مواجهة فيروس كورونا، لافتًا إلى تجهيز المدن الجامعية ونزل الشباب لاستقبال الحالات التي تحتاج إلى عزل رغم عدم الحاجة إلى ذلك أكبر دليل على بعد الرؤية المصرية وتعاملها العملي والعلمي مع أزمة كورونا.

وشدد مقدم البرنامج، على أن قيمة وقامة مصر يجعل منها دولة تساعد الآخرين، وظهر ذلك جليًا في المساعدات التي وجهتها مصر لبعض الدول التي تعاني من تفشى فيروس كورونا بها.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 29 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305 حالات.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم الـ305 متعافيين.

وأضاف، أن الوزارة سجلت 110 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي سجلته مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم، الأربعاء، هو 1560 حالة من ضمنهم 305 حالات شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و103 حالات وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مستشفيات العزل كوفيد تفشى فيروس كورونا بوابة الفجر المصابين بفيروس كورونا الفيروس كورونا ازمه كورونا ألفجر

أخبار تهمك

مصادر تكشف لـ"الفجر" موقف الحكومة من تمديد حظر التجول

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تجاوز إصابات "كورونا" للمليون و 500 ألف على مستوى العالم

منذ حوالي 3 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

منذ حوالي 8 ساعات

الصحة: تسجيل 110 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وإجمالي الوفيات يتجاوز الـ 100

منذ حوالي 6 ساعات

بكمامة.. بوسي شلبي وسمير صبري يحتفلان بعيد ميلاد مي نور الشريف

منذ 41 دقيقة

صدمة قوية للأهلي بشأن ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

رضا عبد العال يطالب الزمالك بعدم التعاقد مع عمر جابر لهذا السبب؟

منذ ساعة الا ربع

ترامب يزف بشرى سارة لشعبه بشأن كورونا

منذ 43 دقيقة

دواء آمن 100%.. طبيب مصري يكتشف علاجا لـ فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وزير الإعلام يكشف موعد انتهاء أزمة كورونا

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يحذر المواطنين من كارثة بسبب كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

الكشف عن وجهة شريف إكرامي القادمة بعد الرحيل عن الأهلي

منذ 43 دقيقة

محمود الخطيب يتخذ قرارًا تاريخيًا

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يُقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

تفاصيل إصابة ممرض بفيروس كورونا في معهد القلب.. و16 حالة مخالطة

منذ حوالي 10 ساعة

أخيرا.. ترامب يكشف عن أدوية جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

"الإبراشي" عن الاستهتار بقرارات الحكومة: "يجب علينا جلد الذات" (فيديو)

خبير عن "علاج كورونا": يجب أن نتفرق لننتصر

وائل الإبراشى يحذر من مخطط إخواني لقتل المصريين

أستاذ اقتصاد: البشرية ستدخل مرحلة الكساد الأعظم خلال شهرين إذا استمر كورونا

منظمة الصحة العالمية توجه رسالة للمواطنين

مدير مستشفى الأقصر العام: مصابة كورونا نقلت العدوى لطبيب وممرضتان

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:04 م

عاجل.. وزير الإعلام يكشف موعد انتهاء أزمة كورونا

الكشف عن وجهة شريف إكرامي القادمة بعد الرحيل عن الأهلي

01:02 ص

عاجل.. رئيس الوزراء يحذر المواطنين من كارثة بسبب كورونا

01:34 م

رضا عبد العال يطالب الزمالك بعدم التعاقد مع عمر جابر لهذا السبب؟

12:59 ص

مصادر تكشف لـ"الفجر" موقف الحكومة من تمديد حظر التجول

11:41 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر