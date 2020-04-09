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"الإبراشى": الإنتاج ومواجهة الوباء معا شعار الدولة في ظل الجائحة
الخميس 09/أبريل/2020 - 01:35 ص
كـسـاب أحـمـد
قال الإعلامى وائل الإبراشى، إن الدولة المصرية تبذل مجهودًا جبارًا فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، "كوفيد19"، وترفع شعار الإنتاج مستمر في ظل مواجهة الوباء، مضيفًا: "الإنتاج ومواجهة الوباء معًا شعار الدولة في ظل الجائحة".
وحذر "الإبراشى"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، من الإستهانة في التعامل مع الأزمة التي تشهدها مصر ودول العالم بخصوص جائحة كورونا، مضيفا: "الإستهانة ضيعت دول كثيرة وكبرى".
ولفت، إلى أن الدولة المصرية استعدت، لكافة السيناريوهات في مواجهة فيروس كورونا، لافتًا إلى تجهيز المدن الجامعية ونزل الشباب لاستقبال الحالات التي تحتاج إلى عزل رغم عدم الحاجة إلى ذلك أكبر دليل على بعد الرؤية المصرية وتعاملها العملي والعلمي مع أزمة كورونا.
وشدد مقدم البرنامج، على أن قيمة وقامة مصر يجعل منها دولة تساعد الآخرين، وظهر ذلك جليًا في المساعدات التي وجهتها مصر لبعض الدول التي تعاني من تفشى فيروس كورونا بها.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 29 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305 حالات.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم الـ305 متعافيين.
وأضاف، أن الوزارة سجلت 110 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي سجلته مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم، الأربعاء، هو 1560 حالة من ضمنهم 305 حالات شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و103 حالات وفاة.
وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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