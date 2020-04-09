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استشاري يحذر من تناول الفسيخ والتجمعات في شم النسيم

الخميس 09/أبريل/2020 - 03:17 ص
هاني الناظر
هاني الناظر
داليا الحسين
نفى الدكتور هاني الناظر، استشارى أمراض الجلدية، ما تردد عن وجود أكلات تقضى على فيروس كورونا، موضحًا أن تناول العسل لا يقتل أو يعالج الفيروس.

وأضاف "الناظر"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسلا ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعا، أن ما نشر بأن "الشلولو" يقضى على كورونا أمرًا غير علمي، موضحا أن الطب لا يوجد به تخصص أعشاب، وما يُتداول من أخبار بهذا الشأن غير صحيح، وعلينا الانتباه لذلك.

وأوضح استشارى أمراض الجلدية أن الجلوس فى البيت واتباع التعليمات يقي الانسان من الإصابة بـ "كورونا"، مؤكدا على أهمية تسخين الخبز قبل تناوله، للقضاء على أي فيروسات أو ميكروبات عالقة عليه، وفي حال عدم تسخينه وعليه فيروس فإنه يسبب انتقال العدوى لمن يأكله.

وكشف الناظر عن أفضل طريقة لغسل الخضروات الطازجة لتطهيرها من أي ميكروبات أو فيروسات، وذلك من خلال وضعها في إناء واسع ومن ثم غسلها بالماء والخل وبعد ذلك الغسيل بالماء والصابون، محذرا من خطورة وضع الخل على الكلور؛ لأنهما يتفاعلان وينتج عنهما غاز يسبب الاختناق.

ونوه استشارى أمراض الجلدية، بأن بيان وزارة الصحة يؤكد أن هناك ارتفاعًا في عدد الحالات التي تماثلت للشفاء وهذا يعكس فعالية الإجراءات التي نفذتها الدولة.

وأشار إلى أن المصريين مقبلين على الاحتفال بشم النسيم وعليهم عدم التجمع والابتعاد عن تناول الفسيخ، لافتا إلى أن منظمة الصحة العالمية أشادت بما يتم فى مصر من إجراءات لمواجهة كورونا وهذا مؤشر إيجابي.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 29 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305 حالات.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم الـ305 متعافيين.

وأضاف، أن الوزارة سجلت 110 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي سجلته مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم، الأربعاء، هو 1560 حالة من ضمنهم 305 حالات شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و103 حالات وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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