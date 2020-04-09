بكمامة.. بوسي شلبي وسمير صبري يحتفلان بعيد ميلاد مي نور الشريف

احتفلت الإعلامية بوسي شلبي، بعيد ميلاد مي نور الشريف، في حفل عائلي قصير بسبب فيروس كورونا والحظر الذي انطبق من أجل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.َونشرت بوسي شلبي، صورة من العيد ميلاد عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" وعلقت على الصورة قائلة "كل سنة وانتي طيبة يا احلي مي".وظهرت بوسي شلبي، في حفل عيد ميلاد مي نور الشريف، وهي ترتدي كمامة وأيضا حضر النجم سمير صبري، وذلك بجانب والدتها الفنانة بوسي وشقيقتها سارة.