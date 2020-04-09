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سليمان يدافع عن لاسارتى لهذا السبب؟

الخميس 09/أبريل/2020 - 12:12 ص
لاسارتى
لاسارتى
محمد جمال
دافع طارق سليمان مدرب حراس مرمي النادي الأهلي السابق عن مارتن لاسارتى المدير الفنى الأوروجويانى السابق للقلعة الحمراء.

وقال طارق سليمان، مدرب حراس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقا، إن مارتن لاسارتي أخطأت في قيادته الفنية لعدد كبير من مباريات الأهلي، ولكنه مدرب جيد.

وأكد طارق سليمان في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "لاسارتي جاء للأهلي في ظروف صعبة للغاية ولكنه نجح في تحقيق دوري هو الأصعب في تاريخ النادي الأهلي".

وتابع: "لاسارتي جاء في يناير، كان هناك عدد كبير من الإصابات وجميعها مؤثرة، والصفقات الجديدة للأهلي رمضان صبحي وحسين الشحات لم تندمج مع الفريق بشكل جيد".

وأضاف: "رغم الإخفاقات في أفريقيا ولكن لاسارتي برغم تلك الظروف نجح في حصد بطولة الدوري المصري الأصعب في التاريخ، فالأهلي كان بعيدا تماما عن المنافسة".

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