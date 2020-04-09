تشيلسي يسعى لحسم مصير نجم برشلونة

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن مسئولي تشيلسي الإنجليزي وبرشلونة الإسباني بدأوا المفاوضات وذلك من أجل حسم مصير البرازيلي فيليب كوتينيو المرجح عودته إلى الدوري الإنجليزي في الموسم المقبل.





وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن إعارة كوتينيو إلى بايرن ميونخ تنتهي في الصيف المقبل وبعدها سيعود النجم البرازيلي إلى برشلونة الذي لا يرغب في الاحتفاظ به وذلك في الوقت الذي أعرب تشيلسي عن اهتمامه بضمه.





وكشفت الصحيفة الإسبانية أنه يوجد اقتراح داخل إدارتي برشلونة وتشيلسي ينص على انضمام كوتينيو إلى قلعة ستامفورد بريدج معقل تشيلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن تشيلسي يفضل التعاقد مع كوتينيو على سبيل الإعارة وهو الاقتراح الذي لاقى قبولا داخل إدارة برشلونة على شرط أن يشمل عقد النجم البرازيلي على بند خيار الشراء الإلزامي عقب نهاية فترة الإعارة.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة يرغب في الحصول على 90 مليون يورو مقابل التخلي عن كوتينيو في حالة بيعه هذا الصيف خاصة بعد أن صرف النادي الكتالوني حوالي 160 مليون يورو لضمه من ليفربول في شتاء 2018.





أما تشيلسي فيرغب في استعارته مع دفع قيمة الإعارة إلى برشلونة بالإضافة إلى راتب اللاعب ومن ثم التفكير في شرائه بنهاية الموسم.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة اقترح الحصول على 65 مليون يورو من أجل بيعه عقب نهاية فترة الإعارة وهو المبلغ الذي رحب تشيلسي بوضعه في العقد على شرط أن يكون بند خيار الشراء اختياريا وليس إجبارياً.