أحمد فهمي: مفاوضات الاهلي وأحمد فتحي طبيعية في عالم الاحتراف

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حل الفنان أحمد فهمي الليلة مع الإعلامي إبراهيم فايق، وذلك على قناة On sport، في برنامج "جمهور التالتة".



وقال أحمد فهمي أثناء استضافته مع الإعلامي إبراهيم فهمي، أن مفوضات الأهلي مع لاعب كرة القدم أحمد فتحي، طبيعية، فكل شخص له الحق أن يختار البقاء أو الرحيل، وأحمد فتحي لم يخطئ وله كامل الحرية في الرحيل عن الأهلي، طالما العقد الخاص به انتهي.





يذكر أن أحمد فهمي يشارك في السباق الرمضاني القادم بمسلسل "رجالة البيت" الذي تدور أحداثه فى حلقات منفصلة متصلة تناسب طبيعة الأعمال الكوميدية، ويشاركه في البطولة أكرم حسنى، ويزو، مع ظهور العديد من الفنانين كضيوف شرف جار الاستقرار على أسمائهم حيث سيكون اختيارهم على حسب وجود مواقف كوميدية تناسبهم.