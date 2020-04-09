وزير الإعلام عن الحظر الكامل: "ربنا ما يوصلنا ليه"

قال أسامة هيكل، وزير الإعلام، إن تصورات زيادة ساعات الحظر كلها نابعة من "السوشيال ميديا" ولا صحة لها.





وأكد "هيكل"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الحظر الكامل وارد، وتم وضعه في الاعتبارات، معلقًا: ولكن ده آخر مرحلة خالص، ربنا ما يوصلنا ليها".





وأشار وزير الإعلام، إلى أن مصر ما زالت في الحدود الآمنة من فيروس كورونا، مؤكدًا أن كل الإجراءات الاستباقية التي تتخذها الحكومة تحتاج أن يتحمل المواطن مسئوليته، معلقًا: "المسئولية على الحكومة والمواطن بنفس القدر، ولو المواطن متحملش المسئولية يبقى كأننا معملناش حاجة"، مضيفًا: "لو لجأنا الحظر الكامل ولم يتحمل المواطن مسئوليته ولا كأننا عملنا حاجة".





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 29 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305 حالات.



