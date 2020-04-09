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وزير الإعلام عن الحظر الكامل: "ربنا ما يوصلنا ليه"

الخميس 09/أبريل/2020 - 12:30 ص
أسامة هيكل
أسامة هيكل
أمنية فوزي
قال أسامة هيكل، وزير الإعلام، إن تصورات زيادة ساعات الحظر كلها نابعة من "السوشيال ميديا" ولا صحة لها.

وأكد "هيكل"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الحظر الكامل وارد، وتم وضعه في الاعتبارات، معلقًا: ولكن ده آخر مرحلة خالص، ربنا ما يوصلنا ليها".

وأشار وزير الإعلام، إلى أن مصر ما زالت في الحدود الآمنة من فيروس كورونا، مؤكدًا أن كل الإجراءات الاستباقية التي تتخذها الحكومة تحتاج أن يتحمل المواطن مسئوليته، معلقًا: "المسئولية على الحكومة والمواطن بنفس القدر، ولو المواطن متحملش المسئولية يبقى كأننا معملناش حاجة"، مضيفًا: "لو لجأنا الحظر الكامل ولم يتحمل المواطن مسئوليته ولا كأننا عملنا حاجة".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 29 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305 حالات.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم الـ305 متعافيين.

وأضاف، أن الوزارة سجلت 110 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي سجلته مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم، الأربعاء، هو 1560 حالة من ضمنهم 305 حالات شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و103 حالات وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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