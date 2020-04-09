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"ممكن يشتغل في جهه زي نتفليكس"عمرو سميرعاطف يشيد يوسف الشريف
الخميس 09/أبريل/2020 - 01:42 ص
مصطفى فكيه
أشاد السيناريست عمرو سمير عاطف، بالفنان يوسف الشريف من خلال نشر بوست على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلا:" بعيدا عن مسلسل النهاية انا حابب جدا اني اتكلم عن تجربتي اللي بقالها دلوقتي تسع سنين تقريبا من التعاون مع يوسف الشريف انا استفدت منه بجد ويوسف بالنسبة لي مش مجرد نجم او ممثل يوسف واحد بيفهم واحد ممكن جدا انه يبقي بروديوسر ويشتغل في جهه زي نتفليكس مثلا".
وأكمل حديثة:" درجة فهمه للشغلانة وقدرته علي اقتراح افكار وحلول ما تقلش اطلاقا عن اي مخرج كبير موهوب ده غير طبعا انه من اجمل الشخصيات اللي عرفتها في حياتي باقول الكلام ده بمناسبة اقتراب عرض المسلسل اللي بجد لولاه ماكنش ممكن ابدا ان تجربة زي دي تتعمل".
مسلسل "النهاية The end" تدور أحداثه حول كره يوسف الشريف بطل المسلسل للتكنولوجيا والتطور السريع الذى يتم بسرعة البرق، خاصة أنه مهندس تكنولوجى ويحاول بشتى الطرق وقف هذا التطور، ولهذا السبب تتحول حياة يوسف الشريف لمسار آخر، ويواجه الكثير من الضغوطات والمواقف الصعبة، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل، سهر الصايغ، ناهد السباعى، أحمد وفيق ومحمد لطفى ومحمود الليثى وعدد آخر من الفنانين.
وأكمل حديثة:" درجة فهمه للشغلانة وقدرته علي اقتراح افكار وحلول ما تقلش اطلاقا عن اي مخرج كبير موهوب ده غير طبعا انه من اجمل الشخصيات اللي عرفتها في حياتي باقول الكلام ده بمناسبة اقتراب عرض المسلسل اللي بجد لولاه ماكنش ممكن ابدا ان تجربة زي دي تتعمل".
مسلسل "النهاية The end" تدور أحداثه حول كره يوسف الشريف بطل المسلسل للتكنولوجيا والتطور السريع الذى يتم بسرعة البرق، خاصة أنه مهندس تكنولوجى ويحاول بشتى الطرق وقف هذا التطور، ولهذا السبب تتحول حياة يوسف الشريف لمسار آخر، ويواجه الكثير من الضغوطات والمواقف الصعبة، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل، سهر الصايغ، ناهد السباعى، أحمد وفيق ومحمد لطفى ومحمود الليثى وعدد آخر من الفنانين.
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