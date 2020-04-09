"ممكن يشتغل في جهه زي نتفليكس"عمرو سميرعاطف يشيد يوسف الشريف



مسلسل "النهاية ‪The end‬" تدور أحداثه حول كره يوسف الشريف بطل المسلسل للتكنولوجيا والتطور السريع الذى يتم بسرعة البرق، خاصة أنه مهندس تكنولوجى ويحاول بشتى الطرق وقف هذا التطور، ولهذا السبب تتحول حياة يوسف الشريف لمسار آخر، ويواجه الكثير من الضغوطات والمواقف الصعبة، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل، سهر الصايغ، ناهد السباعى، أحمد وفيق ومحمد لطفى ومحمود الليثى وعدد آخر من الفنانين.



وأكمل حديثة:" درجة فهمه للشغلانة وقدرته علي اقتراح افكار وحلول ما تقلش اطلاقا عن اي مخرج كبير موهوب ده غير طبعا انه من اجمل الشخصيات اللي عرفتها في حياتي باقول الكلام ده بمناسبة اقتراب عرض المسلسل اللي بجد لولاه ماكنش ممكن ابدا ان تجربة زي دي تتعمل".