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عمرو طارق: رفضت الزمالك لهذا السبب

الخميس 09/أبريل/2020 - 12:17 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
كشف عمرو طارق مدافع فريق نيويورك ريد بولز الأمريكي ومنتخب مصر، عن رفضه التفاوض مع نادي الزمالك.

وقال مدافع منتخب مصر إنه رفض الدخول في مفاوضات جديدة مع نادي الزمالك بسبب عدم إتمام الصفقة في المرة الأولى.

وأكد عمرو طارق في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "الزمالك فاوضني ووقعت له وبعد الإعلان عن الصفقة تم التراجع عنها بدون سبب واضح"

وتابع: "بعد فترة تم دخول الزمالك في مفاوضات جديدة معي لكنني رفضت بسبب ما فعل مسئولي الزمالك في المرة الأولى"

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