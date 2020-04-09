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"أنا عاوز أعيط".. طارق صبري يشارك جمهوره معاناته بسبب كورونا

الخميس 09/أبريل/2020 - 02:20 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
نشر الفنان طارق صبري صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر "صبري" في هذه الصورة من كواليس تصوير مسلسل البيت الكبير، وكتب قائلا: "قعدة العربية والأغاني وحشتني قوي، أنا عاوز أعيط".

وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: "كلنا والله عاوزين نعيط، ربنا يحميك يسعد قلبك يا نجم".

يذكر أن أخر الاعمال التي شارك فيها صبري في مسلسل البيت الكبير، والذي شارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، منذر ريحانة، أحمد بدير، سوسن بدر، هادى الجيار، داليا مصطفي، إخراج محمد النقلي، تأليف أحمد صبحي.

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كواليس المسلسل طارق صبري بسبب كورونا الفجر الفني

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