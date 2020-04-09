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أحمد فهمي يكشف عن أعماله الفنية الجديدة

الخميس 09/أبريل/2020 - 02:06 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

كشف الفنان أحمد فهمي عن أعماله الفنية الجديدة، التى يستعد لها خلال الفترة المقبلة، سواء في الدراما التلفزيونية أو السينما.

وقال "فهمي" أثناء استضافته في برنامج "جمهور التالتة"، الذي يذاع على قناة On Time sport، مع الإعلامي إبراهيم فايق، أنه انتهي من تصوير فيلم "العارف" مع أحمد عز، ومن المقرر طرحه بعد الأزمة التي تمر بها البلاد"كورونا".


وأضاف "فهمي" أنه يخوض السباق الرمضاني القادم بمسلسل "رجالة البيت"، مع الفنان أكرم حسني، كما أنه يستعد لفيلم "السقوط في حلم سوسن"، مع الفنانة روبي.


يشار إلى أن أحمد فهمي خاض السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "الواد سيد الشحات" إخراج أحمد الجندى، وشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" وعدد من ضيوف الشرف، أما اكرم حسنى فغاب عن الدراما فى رمضان الماضى بعدما قدم آخر أعماله مسلسل "الوصية" تأليف أيمن وتار، ومصطفى حلمى، وإخراج خالد الحلفاوى، وشارك فى بطولته أحمد أمين، وريم مصطفى، وبيومى فؤاد وعارفة عبد الرسول وعدد من ضيوف الشرف خلال الحلقات.

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