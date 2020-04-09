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تعرف على القنوات الناقلة لمسلسل سكر زيادة

الخميس 09/أبريل/2020 - 01:32 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
يعتبر مسلسل "سكر زيادة" عودة قوية للنجمة نادية الجندى ونبيلة عبيد، بعد غياب فترة طويلة عن تقديم أعمال دارمية وأيضا سينمائية.



والمقرر أن يعرض مسلسل "سكر زيادة" حصري عبر فضائيه شاشة أبو ظبي الأمارتية في دراما رمضان ٢٠٢٠.




يشار أن مسلسل" سكر زيادة "من ﺇﺧﺮاﺝ وائل إحسان،ﺗﺄﻟﻴﻒ أمين جمال،إبراهيم محسن، بطولة نادية الجندي،نبيلة عبيد،سميحة أيوب، هالة فاخر، بالإضافة إلى مجموعة مميزة من النجوم يظهرون كضيوف شرف منهم محمد عادل،روجينا، مصطفى أبو سريع،سليمان عيد،خالد أنور،أحمد جمال السعيد،مايان السيد.

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