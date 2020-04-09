نشرة حوادث "الفجر".. ضبط عناصر إخوانية لتخزينهم السلع التموينية

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الأربعاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر".

ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار.





"تجارة مربحة".. بهذه الكلمات وصف عاطلين أسباب قيامها بالاتجار في المواد المخدرة، بعد أن سقطا في قبضة رجال المباحث، لتقرر النيابة العامة بشمال الجيزة، حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما أن استمعت لأقوالهما، واللذين اعترفا باتجارهما في المخدرات وتوزيعها على عملائهما بمنطقة العجوزة.





كعادتهم في صنع الأزمات، وتصديرها إلى الشعب، حاول عناصر من جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، استغلال إقبال شهر رمضان، وتهافت المواطنين على شراء السلع، وجمعوا الكثير من السلع وخزنوها لإحداث أزمة، إلا أن رجال الأمن كانوا لهم بالمرصاد.





شهدت جميع شوارع وميادين محافظة القاهرة حالة من الاستنفار الأمنى، لليوم الخامس عشر لتطبيق قرار حظر التجوال، والذي يبدأ في السابعة مساء، حتى السادسة صباحا، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء، والتأكد من إغلاق المحال التجارية والمطاعم والمولات، للحد من انتشار فيروس كورونا.





في واقعة غريبة من نوعها، عكف طالب، مقيم في البحيرة، على الإعلان عن بيع المواد المخدرة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، لتتمكن الأجهزة من ضبطه، والعثور بحوزته على هاتف محمول بداخله الشريحة المستخدمة في الجريمة وتبين وجود آثار ودلائل عبارة عن مشاركات تتعلق بالترويج والإعلان عن تجارته المحرمة.





استغل مالك ثلاجة حاجة المواطنين لتحقيق أرباح كبيرة، وذلك بمنطقة العمرانية، حيث ضبط بحيازته سلع غذائية من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، لتقرر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حجزه، 24 ساعة لحين ورود التحريات، كما طالبت بالتحفظ على المضبوطات تمهيدا لإعدامها، وطالبت بسرعة التحريات.



