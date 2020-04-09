أحمد السقا: أنا زملكاوي.. وهذا أفضل لاعب في الأهلي

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أعرب الفنان أحمد السقا عن سعادته، بفوز الزمالك بالسوبر الإفريقي، والسوبر المصري، كما كشف عن أفضل لاعب متواجد في النادي الأهلي حالياً.





وقال "السقا" أثناء مداخلة هاتفية لبرنامج "جمهور التالتة"، مع الإعلامي إبراهيم فايق، أنه سعيد بفوز الزمالك بالسوبر المصري والإفريقي، مضيفاً أن أفضل لاعب في النادي الأهلي هو "فانلة الأهلي".



يذكر أن أحمد السقا انتهى من تصوير مشاهد فيلم العنكبوت، وسيتم طرحه بعد الأزمة التي تمر بها البلاد"كورونا".



فيلم "العنكبوت"، تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق، بطولة منى زكى، وظافر العابدين محمد لطفي والفنان أحمد فؤاد سليم ويسرا اللوزي وريم مصطفى وزكي فطين عبد الوهاب.



وكانت آخر أعمال السقا السينمائية فيلم "هروب اضطراري" مع أمير كرارة وغادة عادل، وخاض السباق الدراما الرمضاني من خلال مسلسل ولد غلابة وشاركته البطولة مي عمر ومحمد ممدوح.