Advertisements

رامي صبري يطالب المنتجين بتقديم أعمال سينمائية عن الميوزك شو

الخميس 09/أبريل/2020 - 02:30 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
كشف الفنان رامي صبري، أنه يريد أن تقدم في مصر افلام بالميزكا شو، والتي تقدم كثير خارج مصر إلى أن المنتجين يحددون ميزانية معينة لأفلام.



وأضاف رامي صبري، خلال لقائه في برنامج انسيدر بالعربي المذاع علي قناة دبي "اتمنى نقدم افلام مختلفة العالم أصبح مفتوح في الخارج، وعندما اري الأفلام اغير لماذا نقدم ذلك.


وطالب رامي صبري، من المنتجين ان ترى افلام من الخارج لتقدم أعمال سينمائية مختلفة،تجذب الجمهور اكثر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رامي صبري رامي بوابة الفجر الالكترونية انسايدر الفن الفجر الفني ألفجر

أخبار تهمك

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يُقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وزير الإعلام يكشف موعد انتهاء أزمة كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

ترامب يزف بشرى سارة لشعبه بشأن كورونا

منذ أقل من ساعتين

أخيرا.. ترامب يكشف عن أدوية جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

الصحة: تسجيل 110 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وإجمالي الوفيات يتجاوز الـ 100

منذ حوالي 7 ساعات

رضا عبد العال يطالب الزمالك بعدم التعاقد مع عمر جابر لهذا السبب؟

منذ ساعتين

عاجل.. رئيس الوزراء يحذر المواطنين من كارثة بسبب كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

تفاصيل إصابة ممرض بفيروس كورونا في معهد القلب.. و16 حالة مخالطة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الجيش الوطني الليبي يسقط طائرتين تركيتين مسيرتين

منذ ساعة و 19 دقيقة

محمود الخطيب يتخذ قرارًا تاريخيًا

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن وجهة شريف إكرامي القادمة بعد الرحيل عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

مصادر تكشف لـ"الفجر" موقف الحكومة من تمديد حظر التجول

منذ حوالي 15 ساعة

دواء آمن 100%.. طبيب مصري يكتشف علاجا لـ فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

صدمة قوية للأهلي بشأن ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تجاوز إصابات "كورونا" للمليون و 500 ألف على مستوى العالم

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

رانيا يوسف: أكره أعمال نادية الجندي الفنية.. ولم أشاهد لها سوى هذا الفيلم (فيديو)

هنا الزاهد تفجر مفاجأة نارية بشأن زفافها على أحمد فهمي (فيديو)

سرْ "الرنجة" في كواليس "لآخر نفس" لـ ياسمين عبدالعزيز (فيديو)

وائل كفوري يكشف سبب ابتعاده عن مصر (فيديو)

هند صبري تكشف عن رأيها حول لقبها الجديد

بلقيس تكشف عن حماسها بالغناء في "حفل الأمل" (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:04 م

عاجل.. وزير الإعلام يكشف موعد انتهاء أزمة كورونا

عاجل.. رئيس الوزراء يحذر المواطنين من كارثة بسبب كورونا

01:34 م

مصادر تكشف لـ"الفجر" موقف الحكومة من تمديد حظر التجول

11:41 ص

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

05:27 م

الصحة: تسجيل 110 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وإجمالي الوفيات يتجاوز الـ 100

08:07 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر