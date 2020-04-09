رامي صبري يطالب المنتجين بتقديم أعمال سينمائية عن الميوزك شو

كشف الفنان رامي صبري، أنه يريد أن تقدم في مصر افلام بالميزكا شو، والتي تقدم كثير خارج مصر إلى أن المنتجين يحددون ميزانية معينة لأفلام.وأضاف رامي صبري، خلال لقائه في برنامج انسيدر بالعربي المذاع علي قناة دبي "اتمنى نقدم افلام مختلفة العالم أصبح مفتوح في الخارج، وعندما اري الأفلام اغير لماذا نقدم ذلك.وطالب رامي صبري، من المنتجين ان ترى افلام من الخارج لتقدم أعمال سينمائية مختلفة،تجذب الجمهور اكثر.