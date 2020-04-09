Advertisements

"تنحاز للصين".. ترامب يهاجم منظمة الصحة العالمية

الخميس 09/أبريل/2020 - 02:31 ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أمنية فوزي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن منظمة الصحة العالمية تنحاز للصين، وهي من قامت بتسييس أزمة كورونا.

وأشار "ترامب"، خلال المؤتمر اليومي لكشف مستجدات أزمة فيروس كورونا بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن بيانات الصحة العالمية حول فيروس كورونا متضاربة، ولم تشجع في البداية على إغلاق السفر للصين.

وتابع الرئيس الأمريكي: "ننتظر من منظمة الصحة العالمية أن تقوم بعمل أفضل".

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد، المعروف بـ"كوفيد 19"، بدأ في منطقة ووهان في الصين، وانتقل إلى غالبية دول العالم، وأصاب أكثر من مليون ونصف المليون شخص، وقتل نحو 88 ألف شخص.

وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 29 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305 حالات.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم الـ305 متعافيين.

وأضاف، أن الوزارة سجلت 110 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي سجلته مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم، الأربعاء، هو 1560 حالة من ضمنهم 305 حالات شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و103 حالات وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مستشفيات العزل لصحة المصرية كوفيد ترامب يهاجم الصحة العالمية بوابة الفجر المصابين بفيروس كورونا الفيروس كورونا ازمه كورونا ألفجر

أخبار تهمك

ترامب يزف بشرى سارة لشعبه بشأن كورونا

منذ ساعتين

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

منذ حوالي 10 ساعات

رضا عبد العال يطالب الزمالك بعدم التعاقد مع عمر جابر لهذا السبب؟

منذ ساعتين

تفاصيل إصابة ممرض بفيروس كورونا في معهد القلب.. و16 حالة مخالطة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تجاوز إصابات "كورونا" للمليون و 500 ألف على مستوى العالم

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة: تسجيل 110 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وإجمالي الوفيات يتجاوز الـ 100

منذ حوالي 7 ساعات

أخيرا.. ترامب يكشف عن أدوية جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الجيش الوطني الليبي يسقط طائرتين تركيتين مسيرتين

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. وزير الإعلام يكشف موعد انتهاء أزمة كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

محمود الخطيب يتخذ قرارًا تاريخيًا

منذ حوالي 7 ساعات

دواء آمن 100%.. طبيب مصري يكتشف علاجا لـ فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

مصادر تكشف لـ"الفجر" موقف الحكومة من تمديد حظر التجول

منذ حوالي 15 ساعة

الكشف عن وجهة شريف إكرامي القادمة بعد الرحيل عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يُقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يحذر المواطنين من كارثة بسبب كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

صدمة قوية للأهلي بشأن ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

الصحة: تسجيل 110 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وإجمالي الوفيات يتجاوز الـ 100

عاجل.. وزير الإعلام يكشف موعد انتهاء أزمة كورونا

تقتل "كورونا" خلال 5 ثوان.. تعرف على "بوابة التعقيم"

استشاري: العالم على بعد خطوات من التوصل لعلاج لفيروس كورونا

"الإبراشى": الإنتاج ومواجهة الوباء معا شعار الدولة في ظل الجائحة

وزير الإعلام عن الحظر الكامل: "ربنا ما يوصلنا ليه"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:04 م

عاجل.. وزير الإعلام يكشف موعد انتهاء أزمة كورونا

عاجل.. رئيس الوزراء يحذر المواطنين من كارثة بسبب كورونا

01:34 م

مصادر تكشف لـ"الفجر" موقف الحكومة من تمديد حظر التجول

11:41 ص

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

05:27 م

الصحة: تسجيل 110 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وإجمالي الوفيات يتجاوز الـ 100

08:07 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر