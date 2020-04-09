ترامب يزف بشرى سارة لشعبه بشأن كورونا

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن بلاده قاربت على تخطي أصعب مراحل انتشار فيروس كورونا، معقبا: "أوشكنا على تخطي المرحلة الأكثر صعوبة في التصدي لكورونا".





وتابع "ترامب"، خلال المؤتمر اليومي لكشف مستجدات أزمة فيروس كورونا بالولايات المتحدة الأمريكية: "ننتجه في المسار الصحيح نحو حصار فيروس كورونا، ولكننا مع ذلك قد نعيش أيامًا عصيبة".





وأضاف الرئيس الأمريكي: "سنوفر عقار هيدروكسي كلوركين بكميات كبيرة لعلاج فيروس كورونا"، لافتًا إلى أنهم ينتظرون انخفاضًا في منحنى وباء كورونا قبل إعادة فتح البلاد، مؤكدًا أن جهود مكافحة فيروس كورونا تسير أفضل من المتوقع.





ولفت إلى أنه طلب من الكونجرس توفير أموال للحفاظ على ملايين الوظائف حتى انتهاء أزمة كورونا.





الجدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد، المعروف بـ"كوفيد 19"، بدأ في منطقة ووهان في الصين، وانتقل إلى غالبية دول العالم، وأصاب أكثر من مليون ونصف المليون شخص، وقتل نحو 88 ألف شخص.





وفي مصر، أ علنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 29 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305 حالات.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم الـ305 متعافيين.





وأضاف، أن الوزارة سجلت 110 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي سجلته مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم، الأربعاء، هو 1560 حالة من ضمنهم 305 حالات شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و103 حالات وفاة.





وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



