ميرهان حسين تمازح جمهورها بطريقة لهفة وتسخر من البلوجر

نشرت الفنانة ميريهان حسين فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".وظهرت "حسين" في هذا الفيديو بوجه كرتوني تسخر من البلوجر قائلا: "اوكي يا جماعة انا كدة خلصتلكم نو ميكب بتاعي، ميكب سيمبل بسيط خفيف نقدر نخرج بيه بالنهار نقدر نخرج بيه بالنهار او لو فيه اي بنوتة تحب تروح بيه الجامعة هيكون مناسب جدا اتمنى يكون عجبكم".وكتبت حسين على هذا الفيديو قائلة: "نو ميكب ميكب، بطريقة لهفة الحلواني".وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: "زي العسل بجد وشاطرة مثلتيهم فعلا بيعملوا كدة، الحظر وسنينه".يذكر أن أخر الاعمال التي شاركت فيها ميرهان حسين"، في مسلسل "ختم النمر"، الذي شارك به العديد من الفنانين منهم عفاف شعيب، احمد صلاح حسني، كريم العمري، اسلام جمال، نسرين طافش، وأخرون.