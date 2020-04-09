كلوب يكسف كواليس رحيل كوتينيو عن ليفربول

كشف الألمانى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي عن كواليس رحيل البرازيلي فيليب كوتينيو عن الفريق وانضمامه إلى برشلونة الإسبانى فى يناير 2018.





وكان ليفربول قد رفض بشدة رحيل كوتينيو إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية في عام 2017 ليتم السماح له بالرحيل في الميركاتو الشتوي في عام 2018.





وانضم كوتينيو إلى صفوف بايرن ميونخ على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، حيث شارك في 32 مباراة مع الفريق البافاري فى جميع البطولات وسجل خلالهم 9 أهداف وصنع 8 تمريرات حاسمة لزملائه.





وقال كلوب فى تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية :"لقد احترمت حقًا قرار كوتينيو منذ الثانیة الأولى لكننى شعرت بأن ذلك قد يكون صعبا حتى لا يضعف الفريق".





وأضاف:"وقعنا معه عقدا جديدا قبل أسابیع لكن كان من الواضح أنه لن يطلبه أي نادٍ آخر غير برشلونة ولم يكن ھناك أي احتمال لمنعه".





وتابع:"كان علینا أن نكون أقوياء في الصیف لأنه لم يكن لدينا حل آخر، لقد فقدنا آدم لالانا للإصابة لذلك في تلك المرحلة كنا لا نريد خسارة لاعبین كان علینا أن نكون صارمین".





واختتم كلوب تصريحاته قائلاً:"لم نتمكن من حل مشكلتنا في سوق الانتقالات، لم يكن لدى لیفربول الوقت للتوقیع، لقد كان كوتینیو منفتحا على البقاء وكان ذلك رائعا حقا لذلك كان يجب أن تكون منصفا له في فترة الانتقالات التالیة وتسمح له بالخروج".