رضا عبد العال يطالب الزمالك بعدم التعاقد مع عمر جابر لهذا السبب؟

واضاف عبد العال في تصريحات على قناة Ten مع الاعلامي اسلام صادق ، اطالب الزمالك بالتراجع في اتمام صفقة عمر جابر لانه لن يُفيد الفريق نهائي مؤكدا انه لم يلعب كثيرا في بيراميدز خلال هذا الموسم .



