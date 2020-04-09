"الصحة" تكشف مفاجأة بشأن عدد التحاليل اليومية لكورونا بمصر

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة: إن الحديث عن أن نسبة انخفاض فيروس كورونا في مصر سببه تطعيم الملاريا ما زال احتمالا قائمًا، لافتًا إلى أن كورونا ولا توجد معلومات مؤكدة حوله.





وتابع "حسني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء أمس الأربعاء، أن المبرر الوحيد لخلو 16 دولة من فيروس كورونا هو أنها لا تقوم بالتحليل، لافتًا إلى أن تلك الدول سحبت 10 عينات فقط، لأن الاشتباه قائم على القادم من الخارج فقط.





ولفت إلى أن مصر قامت بتوسيع دائرة الاشتباه، لطمأنة الناس، ويتم سحب نحو ألفي عينة يوميًا، معقبًا: "مصر سحبت 25 ألف عينة، والنتيجة ألف ونصف إيجابي للفيروس".





تعافي 305 مصاب بكرونا في مصر





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 29 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305 حالات حتى اليوم.





رتفاع من تحولت نتائج عيناتهم من إيجابية إلى سلبية لـ439 حالة





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم الـ 305 متعافيين.





تسجيل 110 مصابين بكورونا





وأضاف أنه تم تسجيل 110 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.





وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





إجمالي المصابين بكورونا 1560





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، هو 1560 حالة من ضمنهم 305 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و103 حالات وفاة.





وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



