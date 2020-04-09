أحمد فهمي: أرفض العمل مع محمد رمضان.. ولهذا السبب منعت زوجتي من العمل معه

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أكد الفنان أحمد فهمي، أنه لا يرغب في العمل مع الفنان محمد رمضان، رغم أن محمد رمضان ممثل كبير.





وقال في تصريحات خاصة لبرنامج "جمهور التالتة"، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق عبر فضائية"أون سبورت 2"، أنه لا يرغب في العمل مع الفنان محمد رمضان، وذلك لأن مدرسة محمد رمضان تختلف عن مدرسته، وهو لا يحبذ هذه الفكرة.







وأضاف "فهمي" أن سبب مهاجمته لمحمد رمضان، ترجع إلى أن لا ينبغي أن نقول على أنفسنا رقم واحد، وهناك فنانين كبار أحق بذلك مثل "كريم عبد العزيز، أحمد عز، أحمد السقا"، كما أن أزمة محمد رمضان مع الطيار، أزعجت أحمد فهمي، لأنه تعامل مع المشكلة باستهترار وهزار، وهو ما دفع فهمي ليرد عليه بنفس طريقته.





كما أشار "فهمي" أنه رفض أن تشارك الفنانة هنا الزاهد مع محمد رمضان في مسلسل "البرنس"، لأن مساحة الدور لا يليق على اسم هنا الزاهد.



يذكر أن أحمد فهمي يشارك في السباق الرمضاني القادم بمسلسل "رجالة البيت" الذي تدور أحداثه فى حلقات منفصلة متصلة تناسب طبيعة الأعمال الكوميدية، ويشاركه في البطولة أكرم حسنى، ويزو، مع ظهور العديد من الفنانين كضيوف شرف جار الاستقرار على أسمائهم حيث سيكون اختيارهم على حسب وجود مواقف كوميدية تناسبهم.