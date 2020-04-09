مؤلف مسلسل "عمرو دياب" يروي لـ "الفجر الفني" سر تغير الاسم والفكرة



وتواصل "الفجر الفني" بـ السيناريست مصطفي عمر مؤلف العمل وأوضح تفاصيل تغير الاسم إلى عمرو دياب، ولكن الإجابة عن سبب تسمية المسلسل بهذا الاسم ستكون خلال حلقات المسلسل الذي سيذاع خلال الشهر الكريم وبالتحديد بعد عرض الحلقة الأول..

واشار بأن اسم "عمرو دياب" الذي تم الاستقرار عليه قبل بدأ عمليات التفاوض مع الممثلين، وتم اختيار إسم "وصل أمانة" كـ تمويه، ولكن تقرّر التكتم على الاسم طوال هذه الفترة، وإعلان اسم موقت حتى نجهّز المادة الدعائية.



وتدور أحداث المسلسل في ايطار كوميدي حول شابين جيران يتورطوا في مبلغ مادي كبير، وتدور الأحداث في حلقات منفصلة متصلة حول كيفية سداد هذا المبلغ، من خلال مغامرات في تسدين الدين، ومن المقرر أن ينتهي من كتابة باقي الحلقات الأخيرة في الفترة المقبلة.



وعن موقف الفنان عمرو دياب بعد اختيار اسمه عنوانا للعمل، قال مصطفى: " مش عارف رد فعله بس معتقدش انه يتضايق".



وكشف المؤلف عن ضيوف شرف المسلسل، وقال: "منهم الفنانون صلاح عبد الله، ومحمود الليثي، وويزو".

ويسجل مسلسل "عمرو دياب" التعاون الثالث بين السيناريست مصطفي عمر والفنان مصطفي خاطر بعد مسلسل "ربع رومي" ومسلسل" هربانه منها" الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، ويستجل التعاون الثاني بينه وبين الفنان علي ربيع بعد مسلسل "لهفة".



من ناحية اخرى مسلسل "عمرو دياب" من بطولة علي ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة "سينرجي".



قرّر صنّاع مسلسل "وصل أمانة" تغيير اسم مسلسلهم الجديد الذي يؤدي بطولته كل من علي ربيع ومصطفى خاطر إلى اسم "عمرو دياب"، وطرح البوسترات والمادة الدعائية للعمل بالاسم الجديد.