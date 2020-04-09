تطورات مفاجئة في صفقة انتقال نيمار المحتملة إلى برشلونة

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأنه توجد تطورات في مفاوضات مسئولي برشلونة الإسباني الذي يترأسه جوسيب ماريا بارتوميو من أجل استعادة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم هجوم باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن برشلونة يرغب في التعاقد مع النجم البرازيلي عن طريق الأقساط ودفع المبلغ على عدة سنوات للفريق الباريسي.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن باريس سان جيرمان قد يوافق على هذه الخطة التي من المقرر أن يقترحها برشلونة وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية التي داهمت الجميع بعد تفشي فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه هناك اقتراح جديد أيضًا وهو أن يضع برشلونة عدد من نجومه ضمن هذه الصفقة بنظام المبادلة وأنه هناك اقتراحات برحيل لاعبين من الفريق الكتالوني وإدراجهم في تلك الصفقة وهم : صامويل أومتيتي وعثمان ديمبيلي وجان كلير توديبو وإيفان راكيتيتش وفيليب كوتينيو وأنه ربما تتم العملية بإدراج بعضهم بالإضافة إلى مبلغ مالي.