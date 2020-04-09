أحمد فهمي: بعد حسام وإبراهيم أصبح انتقال لاعب الأهلي إلى الزمالك أوالعكس طبيعي

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أعلن الفنان أحمد فهمي، أنه بعد انتقال حسام وإبراهيم حسن من الأهلي للزمالك في بداية الألفية لم يجد أى صدمة في انتقالات اللاعبين في القطبين تساويها.



وأضاف أحمد فهمي أثناء استضافته في برنامج "جمهور التالتة" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق عبر فضائية "أون سبورت 2"، مساء الأربعاء، أن انتقال أى لاعب من الأهلي للزمالك أو العكس، بات أمراً طبيعياً ولا يوجد في كرة القدم شيئا يسمى الانتماء.



و أشار "فهمى" أنه نجح في تحويل انتماء زوجته هنا الزاهد من زملكاوية إلى أهلاوية بإقناعها قائلا " شوية إقناع على غسيل مخ حولت انتماءها".





كما أوضح "فهمي" أن أفضل لاعب في الأهلي بالوقت الحالي هو رمضان صبحي، لكن كل لاعب في الأهلي هو أهم لاعب.





يذكر أن أحمد فهمي يشارك في السباق الرمضاني القادم بمسلسل "رجالة البيت" الذي تدور أحداثه فى حلقات منفصلة متصلة تناسب طبيعة الأعمال الكوميدية، ويشاركه في البطولة أكرم حسنى، ويزو، مع ظهور العديد من الفنانين كضيوف شرف جار الاستقرار على أسمائهم حيث سيكون اختيارهم على حسب وجود مواقف كوميدية تناسبهم.