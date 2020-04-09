مفكر: "كورونا" عبارة عن خطأ علمي فلت من يد الباحثين

قال الدكتور مصطفى الفقي، الخبير السياسي، رئيس مكتبة الإسكندرية، إنه ضد التفسير التآمري للتاريخ؛ لأنه يجعل الإنسان لا يفعل شيئًا، ولكن المؤامرة موجودة في التاريخ.





وأوضح "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن سقوط الدولة العثمانية كان مؤامرة، وسقوط الاتحاد السوفيتي كان مؤامرة.





وتابع الخبير السياسي: "ولكن الكورونا صعب يتقال عليها إنها مؤامرة، ولكنها خطأ علمي فلت من يد الباحثين؛ لأنها مخلقة".



