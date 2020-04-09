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مصطفى الفقي: فيروس كورونا أنهى عصر العولمة

الخميس 09/أبريل/2020 - 04:59 ص
مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
أمنية فوزي
قال الدكتور مصطفى الفقي، الخبير السياسي، رئيس مكتبة الإسكندرية، إن فيروس كورونا سيدخل بعض الدول في حالة عزلة اقتصادية ذاتية، وكل دولة ستفكر في إطارها الوطني فقط، متابعًا: "كورونا أنهى عصر العولمة، ولا بد من رؤية مختلفة للعالم ما بعد "كورونا"".

وأوضح "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن العالم سينظر أكثر للإنسان بعد كورونا، وأن العالم يعيش وضعًا غير مسبوق بسبب أزمة كورونا.

وتساءل الخبير السياسي: "لماذا توقف الإرهاب في العالم طول أزمة كورونا؟؟ ولما تغيرت المواقف السياسية في العالم؟؟" مؤكدًا أن كورونا سيدفع بعض الدول إلى تغيير فقه أولوياتها.

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد، المعروف بـ"كوفيد 19"، بدأ في منطقة ووهان في الصين، وانتقل إلى غالبية دول العالم، وأصاب أكثر من مليون ونصف المليون شخص، وقتل نحو 88 ألف شخص.

وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 29 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305 حالات.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم الـ305 متعافيين.

وأضاف، أن الوزارة سجلت 110 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي سجلته مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم، الأربعاء، هو 1560 حالة من ضمنهم 305 حالات شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و103 حالات وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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