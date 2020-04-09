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عمرو طارق رشحت هذا اللاعب للعب فى الدوري الأمريكي

الخميس 09/أبريل/2020 - 01:19 ص
عمرو طارق
عمرو طارق
محمد جمال


تحدث عمرو طارق مدافع فريق نيويورك ريد بولز الأمريكي ومنتخب مصر عن ترشيحه للاعبين بالدوري المصري للإحتراف. 

وقال عمرو طارق، إنه رشح عدد من اللاعبين المصريين من أجل الانضمام إلى فريقه الأمريكي.

وأكد عمرو طارق في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "كنت أتواصل منذ فترة طويلة مع عمرو جمال من أجل الانضمام للنادي الأمريكي ولكن المفاوضات لم تكتمل"

وتابع: "تواصلت مع أسامة جلال مدافع إنبي منذ فترة قريبة وعرضت عليه الانضمام للدوري الأمريكي وننتظر مرور تلك الفترة من أجل تحديد ملامح الصفقة"


وواصل: "لا أتدرب منذ 25 يوما  والظروف صعبة للغاية في أمريكا وأتمنى مرور تلك الفترة على خير وعودة النشاط الرياضي"

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