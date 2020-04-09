أحمد فهمي: لولا وجود أحمد السقا مكنش فيه أحمد فهمي

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أعرب الفنان أحمد فهمي، عن حبه الشديد للفنان أحمد السقا، حيث يتخذه مثله الأعلى، في مجال الفن، مشيراً إلى أن هناك فارق في سنوات العمل بينهما تقارب ال 15 عاما.





وقال أحمد فهمي أثناء استضافته في برنامج "جمهور التالتة"، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، عبر فضائية "أون سبورت 2"، أن أحمد السقا حقق له المستحيل، عندما وافق على المشاركة معه في فيلم "سمير وشهير وبهير"، وأنه كان هو وزملائه "شيكو وهشام"، في بداية مشوارهم الفني، وهذا يعتبر فضل كبير من السقا.





وأضاف "فهمي"، أنه لولا موافقة أحمد السقا، على المشاركة لم تكن فكرة الفيلم "سمير وشهير وبهير"، سوف تكتمل، لأن شخصيته في العمل كانت متوقفة على تقليد وحبه ل"السقا"، كما أيضاً لم يوجد فنان أو ممثل اسمه أحمد فهمي لولا وجود أحمد السقا.



يذكر أن أحمد فهمي يشارك في السباق الرمضاني القادم بمسلسل "رجالة البيت" الذي تدور أحداثه فى حلقات منفصلة متصلة تناسب طبيعة الأعمال الكوميدية، ويشاركه في البطولة أكرم حسنى، ويزو، مع ظهور العديد من الفنانين كضيوف شرف جار الاستقرار على أسمائهم حيث سيكون اختيارهم على حسب وجود مواقف كوميدية تناسبهم.