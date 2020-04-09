رضا عبد العال يطالب الزمالك بعدم التعاقد مع عمر جابر لهذا السبب؟









يسعي نادي الزمالك فى تدعيم صفوفه خلال الفترة القادمة بلاعبين من العيار الثقيل.





ةكشف رضا عبد العال لاعب الاهلي والزمالك السابق ان عمر جابر لاعب بيراميدز خلص كورة ولا يصلح العودة للقلعة البيضاء هذا الموسم .





واضاف عبد العال في تصريحات على قناة Ten مع الاعلامي اسلام صادق ، اطالب الزمالك بالتراجع في اتمام صفقة عمر جابر لانه لن يُفيد الفريق نهائي مؤكدا انه لم يلعب كثيرا في بيراميدز خلال هذا الموسم .



