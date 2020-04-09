وعد ملحم بركات لـ"الفجر الفني": والدي كان يمتلك روح الطفل بداخله.. وهذه أعمالي القادمة

"الفجر الفني"

في البداية.. حدثنا عن تحضيراتك الفنية المقبلة؟



كيف كانت ردود أفعال الجمهور على أغنيتك الوطنية لبنان عم ينتفض؟



بمناسبة ذكرى ميلاد والدك العبقري الراحل ملحم بركات.. ماهي رسالتك له؟



حدثنا عن ذكرياتك معه في الطفولة؟



ما هي الصفات التي ورثتها عنه؟



كيف استطعت أن تسلك طريقًا مختلفًا عن والدك في الفن.. وماهي خطتك الفنية المقبلة؟



من هو الفنان الذي تتمنى أن يتغنى من ألحانك؟



في ظل الأزمة الراهنة وهي أزمة كورونا.. هل ترى أن الفنانين مقصرين في التوعية ضد هذا الفيروس والتبرع للمستشفيات؟



إذا كان الراحل ملحم بركات متواجدًا هذه الأيام وعاصر أزمة كورونا.. في اعتقادك ما الذي كان سيفعله حتي يساهم في توعية الجمهور؟



هل كانت لديه طقوس معينة قبل التحضير لأي عمل جديد؟



هل تنوي دخول مجال التمثيل؟



نعم، لأني بالفعل كنت قد شاركت بمسرحية ومن الحب ماقتل منذ سنوات مع والدي وغسان الرحباني والممثل اللبناني القدير بيار شمعون بمهرجانات بعلبك، ولذلك ليس لدي أي مانع من دخول هذا المجال لأنه يليق بي وأحضر لهذا الأمر ولكن انتهاء هذه الأزمة، لأن الممثل هو عبارة عن كتلة من المشاعر، ولدي بداخلي هذه المشاعر الذي أقدمها من خلال اعمالي الغنائية وألحاني وتمثيلي.



بعد انتهاء ازمة كورونا مباشرة.. ماهي البلد التي تتمني السفر لها وإحياء حفلًا هناك؟



قبل اندلاع هذه الأزمة، كان من المفترض أن أتوجه لاستراليا لإحياء 3 حفلات غنائية هناك في سيدني، ولكن تم غلق المطار ولم أستطع السفر إلى هناك وتم التأجيل، ولذلك فور انتهاء هذه الظروف سأتوجه إلى هناك، ومن جانب آخر سأطرح اغنيتي الجديدة.



ماهي اللهجات التي تتمني تقديمها خلال الفترة المقبلة؟



اللهجة المصرية لأن مصر غالية على قلبي جدًا، واللهجة الخليجية والمغربية.



أخيرًا.. ما هي المواهب التي اكتشفت تواجدها بداخلك بجانب الفن خلال فترة التزام المنزل في زمن الكورونا؟



اكتشفت بداخلي موهبة الطبخ والصبر على الجلوس في المنزل والرياضة.

فنان لبناني برهن على صدق مقولة "هذا الشبل من ذاك الأسد"، حباه الله بصوت دافئ وموهبة مميزة، ورث من والده الموسيقار المبدع الراحل ملحم بركات الصوت الرائع وموهبة التلحين والكاريزما ومحبة الجماهير له، حديثنا عن الفنان وعد ملحم بركات.وكان لـهذا الحوار المميز مع وعد بركات والذي تحدث لنا من خلاله عن أمور كثيرة وعن ذكرياته مع والده وتحضيراته الجديدة ورأيه في أمور فنية أخرى.وإلى نص الحوار:أحضر لعدة أعمال غنائية جديدة ومنهم أغنية بعنوان "هيدي حال البشر"، وتنتمي للطابع الرومانسي وتشبه لأغنيتي الأولى السابقة شو ذنبو المغروم، وهي من كلمات الشاعرة ندى عبد النور وهي نجلة الشاعر منير عبد النور والذي كتب لوالدي أغاني كثيرة، وتوزيع المايسترو بودي نعوم، ومن المقرر أن تبصر النور بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.كانت ردود أفعال الجمهور اكثر من رائعة وذلك لأن وقتها كان العالم كله ينتفض والشعب اللبناني كان يشعر بالوجع والعمل ترك أثرًا كبيرًا داخل وجدان عدد كبير من الأشخاص، وأردت من خلالها أن أوصل رسالة لكل شخص موجوع من الأوضاع الصعبة الراهنة، وأنا دائمًا لا أحب أن أتحدث عن السياسة ولكن فقط أردت أن اغني لوطني الغالي لبنان.رسالتي له أنني مشتاق له جدًا وجمهوره أيضًا اشتاق له ودائمًا ما يدعون له بالرحمة، ويقولوا أن أبو المجد دائمًا موجود حتى إذا فارقنا بجسده ولكن روحه تظل بالقلب، ونحن جنودك بالفن وعلى الوعد باقين.كانت ذكرياتنا أكثر من رائعة وهي مرحلة جميلة جدًا، كنت ارافقه دومًا ونذهب للصيد وكان العمر معه حلو جدًا ومر بسرعة كبيرة، لن أنساه لأنه كان يمتلك روح الطفل بداخله، فكان يلعب معنا بكل عفوية فهو أب وسند كبير لي وصديق وحاليًا هو ملاك حارس لي في كل مكان وبالتأكيد غيابه غير وجوده.توارثت منه العصبية أحيانًا وكاريزما مميزة، ولكن أكثر صفة ورثتها هي موهبة التلحين التي هي من روحه.كان من الصعب جدًا أن أسلك طريقًا يشبهني أنا بعيدًا عن الوالد، وكان الجميع منتظر أن أقدم شيئًا مثله ولكن أبو المجد حالة استثنائية ولن يأتي أحدًا مثله، وأما عن خطتي الفنية المقبلة أن أتواجد في بلاد لم يذهب لها الوالد ومنها مصر أم الدنيا، اريد أن أقدم حفلات بها واغني باللهجة المصرية.لي الشرف أن يتغنى كل الفنانين من الحاني الخاصة، ولكن أرى ان ألحاني تليق لصوت ملك الرومانسية وائل كفوري وفارس الغناء العربي عاصي الحلاني وريس الأغنية ملحم زين والنجم زياد برجي وصديقي الفنان جوزيف عطية.بالطبع لا، الفنانين لم يقصروا ابدًا منذ بداية اندلاع الأزمة، وقدموا تبرعات كثيرة وتضامنوا جميعهم وتبرعوا لمساعدة وطنهم لبنان، واتحدوا جميعًا في وجه هذه الظروف.دائمًا مانقول ياريت أبو المجد كان موجود في ظل الأزمات الأخيرة بدءًا من الثورة ووصولًا إلى هذا الفيروس الذي نواجهه حاليًا، لأن والدي كان صوته مسموع ومؤثر بشكل كبير وكان يلاحق كل الأخطاء لأنه محب للحق وكلمته مثل السيف ولذلك شاهدنا ولاحظنا انه كان سبب وراء تغيرات كثيرة بصوته المؤثر والمسموع.كان يذهب إلى الصيد ويستوحي ألحانه من الطبيعة والبحر، لأن كل هذه العوامل تجعله سعيد ولقد توارثت منه هذا الشئ.