محمد عبد الجليل يكشف سر رحيله عن الزمالك









تحدث محمد عبد الجليل نجم الاهلي والزمالك السابق، عن فترته مع الأبيض بعد الإنتقال من صفوف القلعة الحمراء.





وكشف محمد عبدالجليل، نجم الأهلي والكرة المصرية سابقا، أسباب رحيله عن نادي الزمالك بعد فترة قصيرة داخل ميت عقبة.





وأكد محمد عبدالجليل في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "خلال لقاء الزمالك والأهلي، شاركت لمدة 35 دقيقة فقط ووقتها اضايقت بسبب تغييري"





وتابع: "بعد الخروج من المباراة سألت ليه خرجتوني قالولي أنت اهلاوي ومبتلعبش بكامل جهدك ووقتها قررت الرحيل"



