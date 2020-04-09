خبير سياسي: كورونا ابتلاء ويجب على الأغنياء مساعدة الفقراء

قال الدكتور مصطفى الفقي، الخبير السياسي، ورئيس مكتبة الإسكندرية، إن أثرياء العالم في كل بلد سيقومون بمساعدة الفقراء، وإن لم يفعلوا ذلك فلن ينجو أحد سواء في ماله أو في قدرته على الاستمرار، متابعًا: "لا بد للأغنياء أن يوجهوا جزءًا من أمولهم للبحث العلمي والصحي".





وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن فيروس كورونا يدق الجرس للدولة المتقدمة، ويؤكد أن الإنسان أهم من صناعة الصواريخ والأسلحة.





وتابع: "خشيت على وجود حفيدي في إنجلترا وأحضرته إلى مصر"، مؤكدًا أنه لا بد أن نؤمن أن كورونا ابتلاء من الله.





في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 29 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305 حالات.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم الـ305 متعافيين.





وأضاف، أن الوزارة سجلت 110 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.



