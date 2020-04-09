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عبد الجليل: عاشور لن يفيد الزمالك فى حال ضمه

الخميس 09/أبريل/2020 - 01:49 ص
حسام عاشور
حسام عاشور
محمد جمال


قرر النادي الأهلي رفض تجديد عقد حسام عاشور قائد الفريق بناءا علي توصية من رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي. 

وقال محمد عبدالجليل، نجم الأهلي والكرة المصرية سابقا، إنه حسام عاشور اذا انتقل لنادي الزمالك فإنه لن يكون مفيدا لفريق ميت عقبة بسبب كبر سنه. 

وأكد محمد عبدالجليل في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "حسام عاشور كبر في السن وانتقاله للزمالك لن يكون مفيدا ولكن الزمالك يرغب في التعاقد معه لرد صفعة كهربا"

وتابع: "أنا انتقلت للزمالك ولكن كنت متألق في الأهلي وعمري كان 26 سنة وليس 34 مثل حسام عاشور"

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