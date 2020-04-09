رئيس جامعة حلوان: طلاب كليات الطب متحمسون لمواجهة كورونا

كشف الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، عن تفاصيل مبادرة "كن مستعدًا" لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف "نجم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يعرض عبر فضائية "صدي البلد" أمس الأربعاء: "هي مبادرة أطقلتها وزارة التعليم العالي، وذلك بعد مكالمة بينه وبيني.. فقال مستعدون قلت له مستعدون ومن هنا جاءت فكرة المبادرة.. ومشاركة جامعة حلوان في المبادة على محورين أحدهما عملي وهو تجهيز طلاب كلية الطب في السنة قبل النهائية لتدريبهم على مواجهة الوباء وكانوا متحمسون جدا".

وتابع رئيس جامعة حلوان: "هؤلاء الطلاب ينشرون مقاطع فيديو لتحميس زملائهم في الجامعات الأخرى، ويتم تدريبهم أون لاين عن طريق أساتذتهم على كيفية استخدام جهاز التنفس الصناعي".

وتابع رئيس جامعة حلوان: "هؤلاء الطلاب ينشرون مقاطع فيديو لتحميس زملائهم في الجامعات الأخرى، ويتم تدريبهم أون لاين عن طريق أساتذتهم على كيفية استخدام جهاز التنفس الصناعي".

الوضع الوبائي في مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 29 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305 حالات.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم الـ305 متعافيين.





وأضاف، أن الوزارة سجلت 110 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي سجلته مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم، الأربعاء، هو 1560 حالة من ضمنهم 305 حالات شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و103 حالات وفاة.





وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



