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أمطار خفيفة ورياح نشطة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس

الخميس 09/أبريل/2020 - 02:01 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا، بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس، الموافق 9 أبريل، وجاءت توقعاتها كالتالي:

القاهرة الكبرى:
يسود طقس لطيفًا نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

الوجه البحري: 
يسود طقس لطيفًا نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الغربية:
يسود طقس لطيفًا نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة أحيانا.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء:
يسود طقس لطيفًا نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر:
يسود طقس معتدلًا نهارا لطيف ليلا، والرياح نشطة تؤدى لاضطراب فى الملاحة البحرية.

شمال الصعيد: 
يسود طقس معتدلًا نهارا بارد ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

جنوب الصعيد:
يسود طقس مائلًا للحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة.
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، فهي كالتالي:
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 13 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 13 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 12 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 12 والعظمى 21
 
درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 13 والعظمى 21
 
درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 10 والعظمى 19
 
درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 11 والعظمى 19
 
درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 11 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 16 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 13 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 13 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى السويس الصغرى 14 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى العريش الصغرى 12 والعظمى 21   
 
درجات الحرارة فى رفح الصغرى 12 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 15 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى نخل الصغرى 10 والعظمى 22      
 
درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 17 والعظمى 25     
 
درجات الحرارة فى طابا الصغرى 13 والعظمى 25      
 
درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 11 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى الطور الصغرى 17 والعظمى 25     
 
درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 20 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 18 والعظمى 30
 
درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 20 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 14 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 15 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 16 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 17 والعظمى 27
 
درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 18 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى قنا الصغرى 20 والعظمى 29
 
درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 21 والعظمى 31   
 
درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 23 والعظمى 33    
 
درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 23 والعظمى 32   
 
درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 19 والعظمى 30
 
درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 22 والعظمى 30
 
درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 22 والعظمى 30  
 
درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 23 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 22 والعظمى 28

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