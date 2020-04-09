أمطار خفيفة ورياح نشطة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا، بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس، الموافق 9 أبريل، وجاءت توقعاتها كالتالي:





القاهرة الكبرى:

يسود طقس لطيفًا نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.





الوجه البحري:

يسود طقس لطيفًا نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.





السواحل الشمالية الغربية:

يسود طقس لطيفًا نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة أحيانا.





السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء:

يسود طقس لطيفًا نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.





جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر:

يسود طقس معتدلًا نهارا لطيف ليلا، والرياح نشطة تؤدى لاضطراب فى الملاحة البحرية.





شمال الصعيد:

يسود طقس معتدلًا نهارا بارد ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.





جنوب الصعيد:

يسود طقس مائلًا للحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة.