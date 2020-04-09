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نجم الأهلى السابق : وليد سليمان لا يستحق ذلك الراتب
الخميس 09/أبريل/2020 - 01:55 ص
محمد جمال
قام النادي الأهلي بتجديد تعاقد لاعب الفريق وليد سليمان لمدة موسمين قادمين بعدما ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري مقابل ميلغ يتراوح من 11 مليون جنيه فى الموسم الواحد.
وقال محمد عبدالجليل، نجم الأهلي والكرة المصرية سابقا، إنه وليد سليمان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لا يستحق الراتب الذي يحصل عليه مؤخرا في القلعة الحمراء بعد التجديد.
وأكد محمد عبدالجليل في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "مع أحترامي لموهبة وليد سليمان، ولكن هو غير قادر على اللعب مبارتين في الأسبوع الواحد، كما رأينا في الفترة الأخيرة"
وتابع: "أعتقد أن الأهلي جدد لوليد سليمان خوفا من توقيعه لنادي الزمالك وكما قلت اللاعب لا يستحق هذا الراتب"